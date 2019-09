Hap slik zeg: ‘Ik vind het zonde om onnodig geld uit te geven’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Ellen (39).

Wie

Naam: Ellen (39)

Woont samen met: Matti (38)

Kinderen: Ferre (5) en Pim (2)

Beroep Ellen: eigenaar webshop voor babyproducten: zebrapaardje.nl

Beroep Matti: IT-manager

Geeft uit aan boodschappen: € 130 – € 140 (inclusief luiers)

Geeft uit aan uit eten gaan/bestellen: € 200

Deze week op het menu

Maandag: pasta met bolognesesaus

Dinsdag: gebakken aardappeltjes met sperzieboontjes en worstjes

Woensdag: pasta met zalm en roomsaus, de kinderen eten vissticks

Donderdag: vegetarische lasagne

Vrijdag: risotto met courgette en gemarineerde kipfilet

Zaterdag: vlees en groenten van de barbecue

Zondag: noedels met gebakken garnalen, paksoi en woksaus

“Sinds ik mijn baan als IT-consultant bij een bank heb opgegeven voor een webshop in babyproducten, heb ik meer tijd. Die tijd benut ik onder meer om bewustere keuzes te maken, ook wat eten en de boodschappen betreft. Fulltime vegetariër zou ik niet kunnen zijn, daarvoor houd ik te veel van vlees, maar voor de dieren proberen we onze vleesconsumptie te beperken. Ik werkte voorheen in Boxtel, en zag daar altijd vrachtwagens vol varkens naar de slacht rijden. In de zomer stond ik soms bij het verkeerslicht naast zo’n hete wagen vol dieren en dan wist ik wat er met ze ging gebeuren. Daar werd ik naar van, zo zielig. We proberen daarom 1 keer per week vegetarisch te eten en 2 keer per week vis. Daar moeten we wel bij nadenken, want eigenlijk zijn we echte vleeseters.”

Met zijn tienen

“Mijn vriend Matti is gek op slow cooking op de barbecue. Hij maakt bijvoorbeeld een groot stuk vlees, rookt zalm of is 10 uur bezig met pulled pork. Dan begint hij ’s ochtends al. De buren vinden het niet erg, onze barbecue rookt niet. We hebben er zelfs 2, allebei van het merk Weber. Eentje is elektrisch en die gebruiken we om even snel iets te barbecueën. De andere werkt op kolen en is ingebouwd in een soort buitenkeuken in de tuin, gemaakt door Matti. Ook in de winter eten we van de barbecue. Dan staat Matti er niet de hele tijd bij hoor, maar gaat ’ie er af en toe heen om wat grote stukken vlees te bakken. We maken er ook asperges of courgette op. Zelfs ons toetje komt van de barbecue: we leggen er banaan met basterdsuiker op om warm te worden zodat de suiker smelt, heerlijk. Wijntje erbij, biertje en vrienden of buren die aansluiten… we zitten zo met tien man, erg gezellig.”

Lidl en Jumbo

“Ik heb met mijn eigen gezin een stuk meer te besteden dan mijn ouders vroeger. We hadden het niet breed thuis omdat mijn vader afgekeurd was. Ik weet nog goed hoe mijn moeder aan de keukentafel een boodschappenlijstje maakte met de aanbiedingenfolder ernaast. Wij kwamen daardoor niets tekort. Zelf hoef ik nu niet zo op mijn uitgaven te letten als mijn ouders, maar ik vind het nog steeds zonde om onnodig geld uit te geven. Als ik naar de supermarkt ga, doe ik eerst een rondje Lidl om daarna met dezelfde kar door te lopen naar de Jumbo ernaast. Sommige producten zijn bij Lidl goedkoper, andere bij Jumbo. Laatst scheelde dat met aardappelpuree bijvoorbeeld een euro. Vleeswaren en brood haal ik liever bij Jumbo, daar worden ham en kaas vers gesneden en is het brood ’s ochtends afgebakken. Maar pasta is prima bij Lidl. Ik koop het huismerk, tenzij er een A-merk in de aanbieding is. Alleen cola en chips moeten wel van een merk zijn, want Matti vindt die van het huismerk niet lekker. Lays is favoriet.”

