Hap slik zeg: ‘Ik maak het mezelf nooit makkelijk’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Fientje Speetjens (32)

Partner: vriend Pieter-Jan (28)

Kinderen: Jim (9), Juultje (6) en Moris (7 maanden)

Beroep Fientje: eigenaar meubelmakerij en interieuradviesbureau

Beroep partner: landmeter-expert

Geeft uit aan boodschappen: 100 euro per week

Uit eten/take-out budget: 30 euro per maand

Weekmenu

Maandag: groentelasagne met courgette, aubergine, tomaat, gehakt en parmezaan

Dinsdag: groene curry met noodles, witlof en oosterse groenten

Woensdag: gegrilde zalm, boontjes en aardappelpuree met crème fraiche en rucola

Donderdag: gevulde courgette uit de oven met tomaat, paprika, gehakt, een uitje en fetakaas

Vrijdag: allerlei lekkere hapjes verdeeld over de avond

Zaterdag: zelfgemaakte hamburgers

Zondag: broodje falafel

Fientje: ‘Boodschappen doen vind ik verschrikkelijk. Ik bestel online voor een hele week. Dat scheelt geld want we doen geen impulsaankopen. In het weekend gaan we wel naar de supermarkt, maar dan geven we veel meer uit omdat we van alles zien waar we trek in hebben: koekjes, chips of duur vlees. Als ik bestel, halen we de boodschappen op bij een servicepunt, dan betaal je geen bezorgkosten. Aanmaak-icetea gaat er veel doorheen, daar zijn mijn vriend en kinderen verslaafd aan. Ook komkommers, tomaten, rucola en courgette kopen we veel.

Geen strijd

Wat bij ons op tafel komt ‘s avonds moet aan twee voorwaarden voldoen: het moet gezond zijn en iedereen moet het lusten of in ieder geval proberen. Als mijn oudste twee kinderen thuis eten – soms zijn ze bij hun vader – houd ik daar rekening mee. Ik wil dat iedereen de avondmaaltijd leuk en lekker vindt, ik wil geen strijd aan tafel. De kinderen lusten niet alles, zeker mijn dochter is een moeilijke eter. Daarom bepalen we samen wat we gaan eten. Ik verstop ook groenten, die pureer ik en doe ik als saus door de maaltijd. Voor mijn baby van zeven maanden pureer ik wat wij eten, zo leert hij allerlei voedsel kennen. Ik denk dat je je kinderen een hoop mee kunt geven, maar mijn oudste twee krijgen exact dezelfde opvoeding en toch lust mijn zoon alles en mijn dochter vrij weinig.

Koken rustgevend

Zelfs na een lange werkdag, kook ik. Ik begin zo nog aan een pan verse soep. Ik maak het mezelf nooit makkelijk, op een enkele keer friet bestellen na dan. Ik houd erg van koken, het is voor mij een rustgevend moment aan het einde van een drukke dag. Soms droom ik over het starten van een cateringbedrijf zodat ik anderen kan laten meegenieten van wat ik op tafel zet. Als mijn vriend en ik met z’n tweetjes zijn, kan ik de hele dag uitkijken naar wat ik ga maken die avond. Verse, creatieve, calorie-arme lekkere recepten die er ook nog mooi uitzien. Ik vind het belangrijk dat ons avondeten vers is, blikvoedsel vind ik slap en ik heb er geen gezond gevoel bij. Alle sauzen en marinades maak ik zelf, samen met de kinderen. Hen wil ik graag meegeven hoe fijn koken is. Mijn dochter helpt altijd: we snijden en roeren samen. Het helpt haar om meer te eten want als ze ziet hoe ik met kruiden en specerijen de smaak van bepaalde groenten verander, merkt ze opeens dat ze het toch wel lust.

Vrijdag feest

Het avondeten is het belangrijkste gezinsmoment van de dag. Mijn vriend en ik werken allebei fulltime, hij is zelfs van 05:00 uur ‘s ochtends tot 19:00 uur ‘s avonds de deur uit. Met z’n allen eten is een rustmoment. De kinderen vertellen over hun schooldag, wat er leuk was. En als iets niet leuk was bespreken we hoe we het op kunnen lossen. Na afloop helpen ze met afruimen en de vaatwasser inruimen. Mijn huishouden klinkt nu heel georganiseerd, maar met drukke banen en drie kinderen voelt het soms meer als een lekkere chaos. Die avondmaaltijd is altijd supergezellig. Op vrijdag is het helemaal feest. Dan maken we samen allemaal hapjes, bijvoorbeeld stokbrood met smeersels en kaasjes, wraps, groenten met dip, mini pizza’s of hamburgers en eten we die voor de televisie. We zetten een film op en zitten twee uur lang te smikkelen met z’n allen.’

