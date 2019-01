Hap slik zeg: ‘Soms sta ik echt te kijken van de hoeveelheid suiker’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Lees ook: Hap slik zeg: ‘Hoe leef je als gezin nou zonder melk, boter, kaas en eieren, dacht ik. Maar het lukt!’

Naam: Liesbeth (33)

Relatie: woont samen met Francis (32)

Kinderen: Chloé (6) en James (10 maanden)

Beroep Liesbeth: medewerker operatiekamer in een ziekenhuis

Beroep Francis: medewerker audiovisueel bedrijf

Geeft uit aan boodschappen: € 75 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/take-out: € 50 per maand

Weekmenu

Maandag: roti met kip, sperziebonen en krieltjes

Dinsdag: verse pasta met zelfgemaakte groene pesto, broccoli, rode ui, rucola en Parmezaanse kaas

Woensdag: ovenschotel met gehaktballetjes, courgette, tomaat, aardappelschijfjes, room en knoflook

Donderdag: kip-preipastei met rijst

Vrijdag: zelfgemaakte pizza met roomkaas, groene asperges, citroen, Parmezaanse kaas en een eitje (voor de kinderen: tomatensaus, mozzarella, ui en rucola)

Zaterdag: lasagne met gehakt, zelfgemaakte tomatensaus, groenten, mozzarella en verse lasagnebladen

Zondag: verse soep met brood

Liesbeth: “De boodschappen doe ik, omdat ik minder werk dan mijn vriend. Ik let op de prijzen en koop A-merken alleen als je echt verschil proeft. Pindakaas van Calvé en chocopasta van Nutella bijvoorbeeld, die smaken beter dan het huismerk. Aan hypes doe ik niet mee. Ik koop wat ik lekker vind, of het nou hip is of niet. Gezond is leuk, maar je moet het niet overdrijven. Je kunt ontbijten met blauwe bessen en yoghurt, maar met een boterham is ook niks mis.”

Zo veel suiker

“Voor mijn zoontje heb ik babymaaltijden van De kleine keuken ontdekt: biologische babyhapjes met natuurlijke ingrediënten. Voor mijn dochter check ik altijd het etiket van een pakje drinken of etenswaren. Soms sta ik echt te kijken van de hoeveelheid suiker, zoals laatst nog in een toetje. Dat zet ik dan terug, want er zijn alternatieven. Op brood vindt ze bijvoorbeeld aardbeien-bietenspread erg lekker en daar zit geen toegevoegde suiker in.”

Eerst proeven

“Door als kind te eten wat de pot schaft, lust ik nu alles. Er zijn dingen waar ik niet kapot van ben – witlof, rauw vlees, erwtensoep en lamsvlees – maar ik zou het wel eten als het op mijn bord lag. Mijn dochter moet ook alles proeven. Vindt ze iets niet zo lekker, dan mag ze het laten staan en meer van de andere dingen op haar bord eten. Ik ga niets anders voor haar maken: als ik een boterham smeer omdat ze haar avondmaaltijd niet wil, is het einde zoek.”

Carpacciobar

“Ik wil na een werkdag niet nog uren in de keuken staan. Vaak maak ik verse pasta, die is lekkerder dan niet-verse en in een paar minuten klaar. Op mijn vrije dagen besteed ik meer aandacht aan het avondeten, maar lang kokkerellen zit er niet in met twee jonge kinderen. Wel houd ik van vers, ik doe niet aan zakjes en pakjes, daar zit veel zout in. In het weekend doen we soms makkelijk en bestellen we iets wat we gezellig op de bank opeten. We laten graag bezorgen door De Carpacciobar in Tilburg, waar ik woon. Zij maken carpaccio van vis en vlees, maar ook van aubergine of rode bieten en zelfs fruit. Echt lekker!”

Eetclub

“Mijn arretjescake is beroemd onder mijn vrienden. Net als mijn tiramisu, een recept uit een boekje dat ik naar eigen inzicht heb aangepast. Francis zal in een restaurant nooit tiramisu bestellen want: ‘Mijn vriendin maakt ‘m veel lekkerder.’ Ik zit ook in een eetclub. Die club begon jaren geleden toen vier collega’s eens bij elkaar gingen eten en inmiddels is het traditie. Culinair hoeft het niet te zijn, zo hebben we ook gegourmet en zetten we in de zomer een bakplaat in de tuin: als het maar gezellig is, al is het met een gebakken ei. We zijn echt vriendinnen geworden.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 4. Deze editie ligt nu in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock