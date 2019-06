Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Kim (33).

Naam: Kim (33)

Partner relatie met: Stefan (35)

Kinderen: geen

Beroep Kim: foodblogger op greengypsyspices.com

Beroep Stefan: fysiotherapeut

Geeft uit aan boodschappen: € 80 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 100 per maand

Deze week op het menu

Maandag: stamppot en pistache-chocoladetaart (was over na het filmen van recepten)

stamppot en pistache-chocoladetaart (was over na het filmen van recepten) Dinsdag: vega kapsalon met zoete aardappelfriet

vega kapsalon met zoete aardappelfriet Woensdag: broodje ei en soepgroenten

broodje ei en soepgroenten Donderdag: eten bij een tapasbar, sardientjes in olie en sesamzaad, bruschetta met tomaat en veel te veel knoflook, brood met aioli en knoflook in chili en knoflookolie

eten bij een tapasbar, sardientjes in olie en sesamzaad, bruschetta met tomaat en veel te veel knoflook, brood met aioli en knoflook in chili en knoflookolie Vrijdag: sushi besteld

sushi besteld Zaterdag: afhaal van de toko, nasi goreng rames met pittige tempeh en gadogado

afhaal van de toko, nasi goreng rames met pittige tempeh en gadogado Zondag: Vietnamese soep met dumplings bij mijn moeder

“Toen mijn opa overleed, nam ik met mijn moeder en tante zijn kruidenfabriek over. Mijn opa haalde specerijen uit India in containers naar Nederland. Hier werden ze gemaald en gemengd tot bijvoorbeeld kerriepoeder of gehaktkruiden, en vervolgens verkocht aan toko’s maar ook aan cruiseschepen. Die fabriek was de jeugd van mijn moeder, dus zij wilde er iets mee. Maar het leveren van kruiden met veel toevoegingen erin en verpakt in plastic met lelijke labels, dat beviel ons niet. Er zat geen gevoel achter. Na een tijdje besloten we daarom het bedrijf toch te verkopen, maar we hadden de ‘kruidensmaak’ wel te pakken. We zetten daarna Green Gypsy op: 100 procent natuurlijke kruiden met leuke labels en namen als ‘Funky pasta’, ‘Marineer je gek’ en ‘Love your chick’. Probleem was alleen: wie weet wat-ie met die kruidenmixen kan doen? Gehaktkruiden kennen we wel, maar onze kruidenmengsels waren nieuw. Daarom besloot ik zelf recepten te maken met onze mixen. Koken kon ik alleen niet. Toch lukte het me. Ik doe gewoon maar wat en het is altijd lekker, dankzij de kruiden. Laatst kocht ik een magnetronstamppot omdat ik haast had, ik vond het niet te eten, zo saai! Ik ben nog steeds geen keukenprinses, maar begrijp wel wat bij elkaar past. Mijn ex grapte ooit: ‘Lekker dan, toen wij samenwoonden moest ik altijd koken, omdat jij het niet kon. En nu heb jij een foodblog!’”

Veel te veel inslaan

“Koken is nog steeds niet mijn hobby. Vooral vanwege alles wat erbij hoort: de afwas, boodschappen doen. Als ik naar de supermarkt ga, koop ik veel te veel. Ik begin braaf met een lijstje en dan valt mijn oog op de pitabroodjes en kom ik met van alles thuis wat ik niet nodig heb. Mijn vriend Stefan en ik gaan binnenkort samenwonen en ik hoop dan iets minder chaotisch te werk te gaan, dat scheelt vast geld. Naar de markt gaan is bijvoorbeeld goedkoper, maar ik denk standaard op zaterdagavond rond 7 uur: o ja, er was markt vandaag.”

Met z’n tweetjes kokkerellen

“Wat ik wel goed doe, is nooit voedsel weggooien. Soms eet ik iets waar ik geen zin in hebt, omdat ik van mezelf op moet maken wat er is. Ik vind het belangrijk weinig afval te produceren, dus ik koop voedsel dat zo min mogelijk verpakt is. Als we samenwonen, hoop ik eigenlijk dat Stefan veel gaat koken of dat we vaak met z’n tweeën kokerellen. Als we samen in de keuken staan, probeer ik graag iets ingewikkelds uit, terwijl ik het in mijn eentje zonde vind om lang bezig te zijn. Mijn vriend is Peruaans, dus die komt met heerlijke, ‘rare’ dingen zoals gekookte octopus. Dan zetten we lekkere muziekjes op en dansen we terwijl we in de pannen roeren. Het lekkerste koken we op reggaeton-muziek of – guilty pleasure – Lil’ Kleine.”

Tekst: Eva Munnik | Beeld: iStock