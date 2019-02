Hap slik zeg: ‘Voorgesneden groenten, onbegrijpelijk dat mensen daarvoor kiezen’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Joëlle (27)

Relatie: met Michiel (31)

Kinderen: geen

Beroep Joëlle: kapster

Beroep partner: IT’er

Geeft uit aan boodschappen: €70 per week

Geeft uit aan uit eten gaan/take-out:€ 500 per maand

Deze week op het menu

Maandag: pasta tonijn met rode pesto, olijven en broccoli

pasta tonijn met rode pesto, olijven en broccoli Dinsdag: de pasta van gisteren

de pasta van gisteren Woensdag: uit eten, kipsaté met boontjes en friet

uit eten, kipsaté met boontjes en friet Donderdag: Whopper-menu bij Burger King

Whopper-menu bij Burger King Vrijdag: uit eten, salade met drie soorten vis en groenten

uit eten, salade met drie soorten vis en groenten Zaterdag: uit eten, sushi

uit eten, sushi Zondag: verse pompoensoep met brood

“Als ik thuis ben ’s avonds, kook ik graag een maaltijd voor mezelf, zelfs als ik alleen ben. Wat ik overhoud, doe ik in een Tupperware-bakje en gaat later die week wel op. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk heel veel buiten de deur eet. Minstens twee keer per week heb ik een eetafspraak met een vriendin. Op woensdag is het vaste prik om met mijn yoga-maatje wat te eten in de stad nadat we braaf ‘gezond’ hebben gedaan met kwellende houdingen zoals de downward facing dog. Na twee jaar lukt die me nog steeds niet echt! Op donderdag is het koopavond, dan duik ik vaak de stad in na mijn werk en eet een snack, al dan niet in gezelschap van mijn vriend. Op vrijdag luid ik met mijn lief het weekend in in een eetcafé en ben ik dus wéér uit eten.”

Voorgesneden groenten

“Een groot deel van mijn salaris gaat op aan horeca. Qua boodschappen doe ik daarentegen best zuinig. Hoewel ik naar de relatief dure buurt-Spar ga, let ik goed op wat ik koop. Voorgesneden groenten bijvoorbeeld, onbegrijpelijk dat mensen die kiezen! Hoeveel tijd kost het nou om zelf een doos champignons te snijden? Wijn van vijf euro is net zo lekker als die van tien. Verder drink ik thuis gewoon water uit de kraan, gratis en lekker. Van alles wat ik kook, gaan er een paar porties de koelkast of de vriezer in. Ik verspil niets.”

Wagen vol varkens

“Waar ik wel graag extra voor betaal, is biologisch vlees. Ik ben gek op dieren en het leed van varkens, koeien en kippen in de bio-industrie grijpt me echt aan. Als ik per ongeluk zo’n filmpje op social media tegenkom van koeien die geschopt worden bij het transport of kippen die elkaar tot bloedens toe pikken in de stal, lig ik nachtenlang wakker. Soms rijd ik in de auto naast zo’n wagen vol varkens, dan draai ik mijn gezicht weg. Mijn vriend moet daar een beetje om lachen, maar ik kan er echt niet tegen. Thuis geef ik mijn twee katten dan een extra knuffel. Zij krijgen trouwens nooit voer uit de supermarkt, want dat schijnt vol troep te zitten. Ik bestel online van die kwaliteitsbrokjes van Hill’s. Dat kost best een duit, maar anders had ik geen huisdieren moeten nemen, vind ik.”