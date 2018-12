Hap slik zeg: ‘Voor taartjes bij mijn favoriete patisserie fiets ik graag een stukje om’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Annemiek (41)

Annemiek (41) Relatie: getrouwd met Bart (42)

getrouwd met Bart (42) Kinderen: Hugo (11) en Eva (8)

Hugo (11) en Eva (8) Beroep Annemiek: mondhygiënist

mondhygiënist Beroep Bart: zelfstandig ondernemer

zelfstandig ondernemer Geeft uit aan boodschappen: 150 euro per week

150 euro per week Geeft uit aan uit eten gaan/take-out: 100 à 150 euro per maand

Deze week op het menu

Maandag: uiensoep met brood en kaas

uiensoep met brood en kaas Dinsdag: couscous met worst, granaatappel en knolselderij

couscous met worst, granaatappel en knolselderij Woensdag: spaghetti of nasi met groente en gehakt

spaghetti of nasi met groente en gehakt Donderdag: uit eten

uit eten Vrijdag: broccoli en een varkenshaasje met schimmelkaas en room

broccoli en een varkenshaasje met schimmelkaas en room Zaterdag: lasagne

lasagne Zondag: zelfgemaakte kip-kapsalon met zoete-aardappelfriet

Annemiek: ‘Op zaterdagochtend sta ik steevast om tien voor acht bij de bakker op de stoep. Daarna struin ik de markt af en ga ik langs de slager, de kaasboer en de groenteman. Ik haal ook meteen tapenades en lekkere olijven bij mijn vaste kraam. Voor taartjes bij mijn favoriete patisserie fiets ik graag een stukje om. Ik vind het leuk om naar al die kleine zaakjes te gaan. De sfeer is nog heel persoonlijk en het is altijd leuk als ze je nieuwe dingen aanbieden: ‘Moet je dit eens proeven’.’

Maaltijdbox

‘Grote boodschappen, zoals pakken melk, een kilo appels en andere zware dingen, laat ik bezorgen door Picnic. Ik bestel ook regelmatig een maaltijdbox van Marley Spoon. We zijn daardoor ook anders gaan koken, met ingrediënten als bulgur en quinoa. Meestal gooi ik er wat extra groente bij, zodat we er twee dagen van kunnen eten. Gemak is wel belangrijk, want Bart en ik hebben allebei een drukke baan. Maar toch koken we niet uit zakjes en we zondigen zelden met patat of zo. Ik bespaar tijd door meerdere porties tegelijk te koken. Als ik spaghetti maak, vries ik porties voor drie of vier dagen in.’

Speeltjes in de keuken

‘Mijn favoriete keukenapparaat is de slowcooker. ‘s Ochtends stop ik er eten in en ‘s avonds na mijn werk is het klaar. En Bart is blij met zijn apparaat waarmee hij zijn eigen bruiswater maakt. Hij drinkt daar zeker een halve liter per dag van. Gezond eten vinden we heel belangrijk. De kinderen zijn in de groei en hebben de leeftijd dat we ze kunnen aanleren om goed te eten, hun smaak ontwikkelt zich volop. Als ontbijt mogen ze zelf smoothies maken van geprakte banaan, yoghurt en havermout. Of we maken muffins met appel en ei. Of pap. Het liefst geef ik ze iets anders dan saaie boterhammen mee naar school, maar de tijd ontbreekt om altijd maar creatief te zijn. Laatst hadden we sushi over en kregen ze sushisalade mee in hun broodtrommels. Voor hun gebit – als mondhygiënist toch mijn specialisme – wil ik mijn kinderen leren hun buik vol te eten en niet continu te ‘grazen’. De hele dag door eten is funest voor je tanden. Ze mogen heus weleens een snoepje, maar ik leer ze wel hoe fijn goed eten is en dat het om de kwaliteit gaat. Dus liever een goede bonbon van de chocolaterie in plaats van een bak M&M’s. Dat is lekkerder en je hebt maar één kort eetmoment, wat beter is voor je tanden. Als we al patat halen, is het bij die ene zaak in de stad waar ze hun Vlaamse friet zelf snijden en die in schone olie frituren. We kopen brood bij de ambachtelijke bakkerij, waar altijd een lange rij staat. Voor een van hun knapperige broodjes met hagelslag erop mag je me ‘s nachts wakker maken. Ik word heel blij van lekker eten. Het hoeft niets bijzonders te zijn, als het maar met liefde is gemaakt.’

