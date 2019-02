Hap slik zeg: ‘Toen ik mijn eetpatroon radicaal omgooide, gebeurde er iets wonderlijks’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Nancy (38)

Relatie: getrouwd met Niels (39)

Kinderen: Jalou (10) en Mack (6)

Beroep Nancy: eigenaar lifestylecenter Solid Health

Beroep Niels: elektromonteur

Geeft uit aan boodschappen: 120-140 euro per week

Geeft uit aan uit eten gaan: 400 euro per maand

Deze week op het menu

Maandag: volkorenpasta met mager rundergehakt, verse groente en verse tomatensaus

volkorenpasta met mager rundergehakt, verse groente en verse tomatensaus Dinsdag: gebakken zalm met tomaten, courgette, olijven en sperziebonen

gebakken zalm met tomaten, courgette, olijven en sperziebonen Woensdag: de overgebleven pasta van maandag (oppas- of omadag)

de overgebleven pasta van maandag (oppas- of omadag) Donderda g: avocadosalade met kipfilet, tomaat en ui

avocadosalade met kipfilet, tomaat en ui Vrijdag: zoete aardappels, kipfilet en broccoli

zoete aardappels, kipfilet en broccoli Zaterdag: nasi met kip, zilvervliesrijst en verse groente

nasi met kip, zilvervliesrijst en verse groente Zondag: roerbakrundvlees met paprika en zilvervliesrijst

“Ik adviseer cliënten altijd chocola van 80% rauwe cacao te kopen, maar zelf kan ik echt genieten van een stukje Côte d’Or. Tot 10 jaar geleden at ik niet zo gezond. Ik werkte als accountmanager en had veel last van stress. Op mijn 27ste werd ik heel ziek en kreeg ik te horen dat mijn lever niet goed werkte. De artsen zeiden: ‘Ga rustiger leven, er zit niks anders op. Je lichaam kan niet ontgiften.’ Toen heb ik mijn eetpatroon radicaal omgegooid en gebeurde er iets wonderlijks: binnen een paar weken knapte ik op. Mijn energie kwam terug en ik sliep beter. Kort daarna raakte ik zwanger en mocht ik van mijn werkgever niet parttime gaan werken. Ik nam ontslag en begon mijn eigen praktijk. Nu werk ik als voedings- en lifestylecoach met een missie: iedereen verdient een gezond en slank leven!”

Aardappels in smeltjus

“Vroeger at ik ‘s ochtends wit brood met hagelslag, ik nam een Liga en fruit mee naar mijn werk en ‘s avonds bakte ik aardappelen in Croma met vissticks en bonen uit pot erbij. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar nu weet ik wel beter. Zo is een sneetje witbrood puur suiker en barsten groenten uit pot volgens mij van de E-nummers. Tegenwoordig eet ik alleen goede koolhydraten, goede vetten en eiwitten. Zeker in het begin deed ik dat heel radicaal omdat ik zo ziek was. Nu ben ik iets minder streng.”

Smoothie to go

“Mijn man en ik zijn allebei drukke ondernemers en we hebben 2 kinderen. Mensen vragen vaak hoe ik dat gezonde eten met zo’n hectisch leven volhoud. Het is simpel: haal de juiste boodschappen in huis. Het duurt vrijwel net zo lang om een cracker met kipfilet en avocado te maken als een boterham met hagelslag. Boodschappen bestellen doe ik niet. Ik wil aan de appels voelen of ze glad zijn en zien of er geen plekken in de tomaten zitten. Gezond eten wordt steeds makkelijker. Als je 10 jaar geleden over chiazaad begon, dachten ze dat je gek was. Nu ligt het in de supermarkt. Ik bak verse friet in mijn Airfryer en maak smoothies to go in mijn NutriBullet.”

Van die gekke dingen

“Ik ben niet overmatig met gezond eten bezig. Ik vind eerder dat anderen er een ding van maken. Op een feestje vraagt iedereen aan mij: ‘Wat wil je eten?’ Als bij een verjaardag de gebaksdoos rondgaat, word ik overgeslagen. Mensen denken dat mijn kinderen alleen zuurdesemcrackers met kwark krijgen, terwijl ze best pindakaas of chocopasta mogen. Mijn dochter ging eens ergens spelen en kreeg geen snack: ‘Dat vindt jouw moeder vast niet goed.’ Mijn moeder denkt ook dat we raar eten. Ze is zelfs een beetje anti als het op mijn voedingsideeën aankomt. Als we bij haar gaan eten, vraagt ze: ‘Wat moet ik halen? Jullie eten van die gekke dingen.’ Ik zeg dan dat we gewoon gezond eten.”

Beeld: iStock