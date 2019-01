Hap slik zeg: ‘Hoe leef je als gezin nou zonder melk, boter, kaas en eieren, dacht ik. Maar het lukt!’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Germaine (38)

Relatie: Stephan (40)

Kinderen: Veerle (7) en Jelle (5)

Beroep Germaine: coach en therapeut

Beroep Stephan: director medical affairs

Geeft uit aan boodschappen: € 95 per week

Geeft uit aan uit eten gaan / take-out: € 75 per maand

Weekmenu

Maandag: noedelsoep met groenten, shiitakes en tofu

Dinsdag: boerenkool met vegan rookworst

Woensdag: hutspot met vegan So Fish visburgers

Donderdag: spitskool Biryani, een Indiaans gerecht met basmati rijst, kokosmelk, kurkuma, rozijnen, groentes

Vrijdag: lasagna met noten

Zaterdag: sushi met onder meer avocado, paprika, wortel, komkommer, Violife smeerkaas en zeewier

Zondag: pulled no pork van jackfruit met liquid smoke en barbecuesaus in een broodje met gefruite uienringen, sla en vegan knoflooksaus

Germaine: “Laatst hadden we een feestje en had ik vegan kipnuggets voor mijn kinderen meegenomen. Maar toen ik even boven was, pakte mijn zoon toch een broodje kroket. Dat snap ik best, maar ik vertel ze wel wat voor dierenleed erachter zit en waarom wij veganistisch eten. ‘Koemelk is voor kalfjes. Die hebben – net als jullie – bij hun moeder in de buik gezeten en willen bij haar drinken. Maar die kalfjes worden meteen na hun geboorte weggehaald, zodat de melk verkocht kan worden.’ Of ik vertel hoe walvissen, dolfijnen en schildpadden – dieren waar mijn zoon en dochter dol op zijn – doodgaan door de sleepnetten van vissers. Ik leg uit hoe het zit, want mijn kinderen hebben jarenlang ‘gewoon’ gegeten, ze willen begrijpen waarom wij dat nu niet meer doen.”

Verwoesting van regenwouden

“Ik streef naar het behoud van onze aarde, voor mijn kinderen en de generaties daarna. Sinds 5 maanden eten we vegan, dus alleen plantaardige producten en geen dierlijke. Ik dacht altijd dat ik dit niet zou kunnen, want hoe leef je als gezin nou zonder melk, boter, kaas en eieren? Maar toen ontdekte ik Lisa goes vegan, haar vlogs inspireren me. En documentaires op Netflix over de verwoestende rol van veeteelt op regenwouden gaven me de laatste push. Veganistisch eten valt me ontzettend mee. Ik heb veel steun en informatie gekregen van een bevriend vegan gezin in de buurt en van vegan Facebookgroepen. Als ik aan tafel zit en onze vegan sushi eet, denk ik aan die zeventig procent van de oceaan die is leeggevist en voel ik waar ik het voor doe.”

Patat met ketchup

“Mijn man protesteert weleens. Laatst waren we uit eten bij een vegan tentje in Den Bosch en vond mijn man het niet lekker. Ik zei: ‘We kunnen best naar een gewoon restaurant gaan, maar weet wel dat de kinderen en ik dan alleen patat met ketchup eten.’ Ik leg hem niet op dat hij vegan eet, maar hij moet mij ook niet opleggen dat ik het niet doe. En ik wil dat onze kinderen veganistisch eten. Mijn man sputtert dan wat, maar hij ziet ook hoe belangrijk het voor me is. Daarom kookt hij de heerlijkste vegan gerechten en steunt me zo veel hij kan. Het lastigste voor mijn gezin is het gemis van kaas op hun boterhammen. Plantaardige melk en Violife smeerkaas zijn heerlijk, maar lekkere vegan plakken kaas hebben we nog niet ontdekt.”

Voortrekkers

“Als de kinderen bij vriendjes lunchen, geef ik eten mee, maar ik merk dat dat gevoelig ligt bij andere vaders en moeders. Een kennis zei: ‘Ik vind het zo vervelend dat ik jouw kinderen geen chocoladekoekje kan geven.’ ‘Geef Oreo’s, die zijn vegan,’ antwoord ik dan. Maar zij wilde aan mijn kinderen geen ander koekje geven dan aan de hare. Gelukkig heeft ze toen speculaasjes gehaald. Ik heb haar nog een link gestuurd naar een filmpje over waarom we eten wat we eten en wat daarachter zit. Dat viel niet in goede aarde. Daarom heb ik besloten: ik stuur geen linkjes meer, maar geef het goede voorbeeld door op onze feestjes vegan hapjes en snacks te serveren. Zo kan ik laten zien dat het niet ingewikkeld is. Over honderd jaar kijken we terug en zeggen we: ‘Waarom hebben we zo lang dieren uitgebuit en ons boven andere soorten gesteld?’ Er is een trend gaande, ik hoor met mijn gezin bij de voortrekkers.’

Beeld: iStock