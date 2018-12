Hap slik zeg: ‘Ik betaal het hele kerstdiner. Ja, ook voor mijn schoonfamilie’

Een kijkje in de keuken en het boodschappenkarretje van een lezeres.

Naam: Peggy de Haan (39)

Relatie: getrouwd met Marc de Haan (43)

Kind: Mees (8)

Beroep Peggy: office-assistent

Beroep Marc: eigenaar autogarage

Geeft uit aan kerstboodschappen: € 280

Geeft normaal uit aan boodschappen: € 125 per week

Deze week op het menu



Maandag, kerstavond: gourmetten met allerlei soorten vlees en veel sausjes, een salade, stoofpeertjes, spruitjes met geitenkaas, doperwten en wortels, en ijs toe

Dinsdag, eerste kerstdag: varkensrollade, gebakken aardappelen, sperziebonen en witlof met ham en kaas, Viennetta-ijs toe

Woensdag, tweede kerstdag: kliekjes van kerst, gourmetten

Donderdag: kliekjes van kerst, rollade

Vrijdag: pasta met tonijn en rode pesto

Zaterdag: vertrek naar een bungalowhuisje voor oud en nieuw, ’s avonds halen we patat

Zondag: uit eten bij het restaurant op het park, waar we biefstuk met aardappelpuree en groene asperges bestellen

Peggy: ‘Mijn vriend verklaart me elk jaar weer voor gek als ik de families bij ons thuis uitnodig voor kerst: “Laat je zus het een keer doen.” Hij heeft gelijk: mijn zus vindt het wel lekker makkelijk zo, en zijn broer en zus zouden ook weleens iets kunnen organiseren. Maar ik vind het juist fijn als iedereen naar ons toe komt. Wij hoeven dan niet het halve land af te reizen én ik heb er lol in om het huis gezellig te maken voor de kerstvisite. Het enige wat wel een beetje steekt, zijn de kosten: ik ben zo een paar honderd euro aan boodschappen kwijt en niemand biedt ooit aan mee te betalen.’

Last Christmas

‘Op de dag dat de familie komt – dit jaar is dat al op 24 december – zet ik ’s ochtends zo’n kerstmuziek-mix op. Terwijl ik keihard meezing met Last Christmas, begin ik te koken. Ik ben trouwens helemaal geen keukenprinses, dus hele culinaire diners moet je niet verwachten. Maar ik vind het wel leuk om er iets bijzonders van te maken, ook qua aankleding. Ik laat mijn zoon menukaarten knutselen van karton en glitters, ik ga naar de Xenos voor tafelkleden met bijpassende servetten en voor van die fortune cookies met een spreuk erin voor bij het nagerecht. Qua eten is het altijd heel gewoon rollade – volgens mijn moeders recept – en gourmetten.’

Online bestellen

‘Mijn schoonzus heeft er een handje van om elk jaar met een andere bevlieging aan te komen in de familie-appgroep. Dan zweert ze weer bij glutenvrij of zonder E-nummers. Ik vind het een beetje brutaal om van je gastvrouw te verwachten dat ze daar rekening mee houdt, maar mijn vriend is van de lieve vrede, dus hij haalt bij de traiteur iets wat aansluit bij haar wensen. De boodschappen bestel ik online. Vlak voor kerst naar de winkel gaan om alles te halen, vind ik echt de hel op aarde. Je moet trouwens wel op tijd zijn met bestellen, anders zitten alle bezorgmomenten vol. Ik heb dat een keer gehad, toen moest ik toch midden in de kerstdrukte naar de supermarkt en kwam ik uitgeput thuis. Om alles voor een diner voor acht tot tien man te bestellen, zit ik wel minstens een uur achter de computer. En als ik iets vergeet – wat meestal zo is – stuur ik mijn vriend naar de winkel.’

Verplichtingsloze kerst

‘De voorpret is het leukst. Dat ik met mijn zoon met uitsteekvormpjes kerstbomen maak van de aardappelen. Of dat we samen servetten vouwen terwijl we Home Alone kijken op tv en mijn vriend de open haard alvast aansteekt. Eigenlijk is dat gezelliger dan het hele kerstdiner zelf. De napret is ook heerlijk, dat wij de rest van de kerst genieten van alle restjes terwijl we de hele dag onze pyjama aanhouden. Maar toch blijf ik onze families uitnodigen. Een paar jaar geleden besloten we voor een “verplichtingsloze kerst” te gaan. Nou, die pyjama’s gingen na twee dagen behoorlijk vervelen. We besloten toen een wandelingetje te maken om kerstbomen achter de ramen te spotten. Toen zagen we overal mensen met hun hele familie aan tafel zitten. “Dat ziet er gezellig uit, mama,” wees mijn zoontje beteuterd. Daar heb ik van geleerd: de feestdagen vier je met familie, ook al heb je elkaar misschien niet zo veel te melden. Hoe vaak is het nou kerst?’

Beeld: iStock