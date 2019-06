Hap slik zeg: ‘We bakken elke week wel een chocoladetaart of appeltaart’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Suus (37).

Naam: Suus (37)

Getrouwd: met Johann (45)

Beroep Suus: foodstylist

Beroep Johann: docent scheikunde

Geeft uit aan boodschappen: € 200 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: niks

Deze week op het menu

Maandag: aardappelsalade met rucola, kappertjes, mayonaise, lente-ui en groene appel

aardappelsalade met rucola, kappertjes, mayonaise, lente-ui en groene appel Dinsdag: kikkererwtenpannenkoek met wortel, komkommer en radijs, en een saus van mayonaise, koriander, lente-ui en basilicum

kikkererwtenpannenkoek met wortel, komkommer en radijs, en een saus van mayonaise, koriander, lente-ui en basilicum Woensdag: rijstsalade van rode rijst met paprika, bleekselderij, taugé en radijs, en een dressing van sojasaus, rijstazijn en een scheutje rijstsiroop met wat sesamzaadjes

rijstsalade van rode rijst met paprika, bleekselderij, taugé en radijs, en een dressing van sojasaus, rijstazijn en een scheutje rijstsiroop met wat sesamzaadjes Donderdag: zoete-aardappelfriet met zelfgemaakte guacamole, edelgist en veel tabasco

zoete-aardappelfriet met zelfgemaakte guacamole, edelgist en veel tabasco Vrijdag: rijstsalade van woensdag met een gekookt eitje

rijstsalade van woensdag met een gekookt eitje Zaterdag: quinoanuggets met een grote salade, rauwe zuurkool en veel tabasco

quinoanuggets met een grote salade, rauwe zuurkool en veel tabasco Zondag gegrilde groenten: pastinaak, venkel en aardpeer, en een dressing van spirulina, olijfolie en honing

“Johann en ik zijn gek op taart en cake. We bakken elke week wel een chocoladetaart of appeltaart en we experimenteren graag met nieuwe recepten. Ik bedenk wat we gaan maken en Johann is de uitvoerder. Hij is degene die bakt, want ik heb eigenlijk geen energie om in de keuken te staan. Al 13 jaar heb ik ME. Artsen weten niet precies wat die ziekte is, maar ze noemen het vaak een chronisch-vermoeidheids-syndroom. Ik leg het zo uit aan mensen: ik voel me continu alsof ik een marathon heb gelopen, vervolgens een fles whisky heb gedronken en 3 nachten lang wakker ben geweest.”

Altijd ziek

“Ik geloof niet dat ik me gezond kan eten, maar Johann en ik zijn wel gaan uitzoeken wat helpt. De oplossing zit ’m voor mij niet in extreme diëten. Die heb ik overigens wel geprobeerd, ik doe alles om beter te worden, maar die werken niet. Net zo min als veganisme of alleen maar smoothies drinken wondermiddelen zijn. Ik voel me wel beter als ik lactose en tarwe vermijd en glutenvrij eet. Onze recepten delen Johann en ik onder de naam Food Bandits in blogs, workshops en kookboeken. Ik doe de styling van de gerechten en Johann de fotografie. Het is fijn om niet alleen patiënt te zijn en toch iets van werk te kunnen doen. Ik miste het om mezelf te ontwikkelen. Je hele identiteit verandert als je chronisch ziek bent.”

Lees ook

Hap slik zeg: ‘Sigaretten kosten me een rib uit mijn lijf

Noedels-obsessie

“Mijn relatie met Johann draait voor een groot deel om eten. Onze gesprekken gaan er vaak over en als ik fit genoeg ben, rijden we naar de boer in de buurt om biologische groenten te kopen of gaan we shoppen bij de natuurwinkel. Johann en ik wonen in een dorp waar maar 1 supermarkt is, dus elke maand doen we inkopen in de stad. Dan duiken we de toko in en halen we ons hart op bij hun wand met tientallen soorten noedels. Noedels zijn – naast cakes en taarten – onze andere obsessie. Er bestaan eindeloos veel smaken en structuren. Wij maken onze eigen bouillon en voegen dan bijvoorbeeld een beetje kimchi toe of een paar handjes gedroogde paddenstoelen.”

Deze Hap Slik Zeg komt uit Flair 26. Deze editie ligt van woensdag 26 juni t/m dinsdag 2 juli 2019 in de winkel. Vaker zulke verhalen lezen? Flair los bestellen kan hier.

Beeld: iStock