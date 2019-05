Hap slik zeg: ‘Ik ben al anderhalf jaar niet in een supermarkt geweest’

Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Marja (45).

Naam: Marja (45)

Relatie: woont samen met Maurice (47)

Beroep Marja: massagetherapeut en oprichter Fietsen voor m’n eten

Beroep Maurice: hoofd automatisering

Geeft uit aan boodschappen: € 150 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 200 euro per maand

Deze week op het menu

Maandag: spitskoolstamppot met spekblokjes en gepaneerde kipschnitzel

spitskoolstamppot met spekblokjes en gepaneerde kipschnitzel Dinsdag: rundersaucijzen, gele courgettes en paprika, salade

rundersaucijzen, gele courgettes en paprika, salade Woensdag: sliptongetjes met rode kool en twee grote appels

sliptongetjes met rode kool en twee grote appels Donderdag: draadjesvlees, verse rode bietjes, salade

draadjesvlees, verse rode bietjes, salade Vrijdag: gegrilde kippenpootjes met een simpele salade

gegrilde kippenpootjes met een simpele salade Zaterdag: zuurkoolstamppot van verse zuurkool, aardappels, spekblokjes en runderrookworst

zuurkoolstamppot van verse zuurkool, aardappels, spekblokjes en runderrookworst Zondag: uit eten bij de pannenkoekenboerderij, pannenkoek met appel, banaan, rozijnen en kaneel

“Ik ben al anderhalf jaar niet in een supermarkt geweest. In plaats daarvan fiets ik mijn eten bij elkaar. Dat begon toen ik op fietsvakantie was in Zeeland. Ik haalde alles langs de weg: vlees bij een veehouder, kersen bij een stalletje van een fruitteler en groenten bij een andere kweker. Eenmaal thuis had ik de smaak te pakken. In de zomer fiets ik nu elke dag. Soms 10 kilometer naar een tomatenstal een dorp verderop, daar doe ik ongeveer 1 uur over inclusief social stops om een praatje te maken. De andere keer ben ik 3 uur op pad en fiets ik naar een boerderijwinkel op 23 kilometer afstand en weer terug. Ik heb ook een adres voor vleespakketten van koeien en een boerderij waar ik rauwe melk tap. Soms voel ik me toerist in mijn eigen geboortestreek Westland, ik heb laantjes ontdekt waar ik nog nooit was geweest.”

Vers van het land

“Mijn vriend heeft geprobeerd mee te fietsen, maar hij houdt niet van al die onderbrekingen om bij stalletjes in te kopen. Hij vindt het verder prima wat ik doe, maar soms heeft hij een bui en wil hij naar de supermarkt. Voorheen wond ik me daarover op, ik vond dat iedereen met me mee moest doen, maar nu heb ik er geen moeite meer mee. Zelf maak ik heel af en toe een uitzondering en ga na een lange werkdag met de auto langs een kleine winkelier. Of ik laat een broodje maken bij het tankstation. Als ik iemand een sandwich zie smeren voor mijn ogen, voelt dat toch beter dan een Big Mac bij de McDonalds halen. Vanwaar mijn weerstand tegen grote ketens en de supermarkt? Ik vind het niet fijn dat de meeste producten bewerkt zijn en in plastic verpakt. Wat ik nu kook is vers en komt van het land dicht bij mijn huis. De vraag is wel: waar vind je al die stalletjes en boerderijwinkels? Daarvoor heb ik een Facebook-groep opgericht die binnen drie dagen honderden leden had. Inmiddels zijn we een echte community met meer dan 3600 deelnemers.”

Fietsen tegen de stress

“Het fietsen kost veel tijd, maar ik hoef niet meer naar de sportschool. Ik sta elke dag om kwart voor 5 op, dus ik heb sowieso zeeën van tijd voordat mijn werk begint. ’s Avonds lig ik om uiterlijk 8 uur in bed. Het fietsen maakt het me gelukkig. Tijdens die vakantie in Zeeland was mijn schoonvader net overleden en had mijn zus een zwaar ongeluk gehad. Ik moest veel regelen en was het even helemaal kwijt. Ik ging door een diep dal. Na die Zeeland-trip ging het beter. Op dagen dat het hard waait en ik flink tegen de wind in moet trappen, denk ik aan wat me dwars zit en fiets ik alle stress eruit.”

