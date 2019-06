Kijk jij ook altijd stiekem bij anderen in het boodschappenkarretje? En vind je het ontzettend interessant wat mensen in de koelkast hebben staan? In Flairs ‘Hap slik zeg’ neem je een kijkje in de keuken – en het winkelmandje – van een lezeres. Dit keer nemen we een kijkje bij Jessica (41).

Naam: Jessica (41)

Relatie: getrouwd met Bas (41)

Kinderen: dochter Noa (2)

Beroep Jessica: senior intelligence op de politiemeldkamer

Beroep Bas: medewerker autoleasemaatschappij

Geeft uit aan boodschappen: € 60 per week

Geeft uit aan uit eten gaan: € 200 per maand (lunchen of dineren met vriendinnen)

Deze week op het menu

Maandag: pompoensoep met naanbrood

pompoensoep met naanbrood Dinsdag: kippendijfilet met bloemkool en zoete aardappelfriet

kippendijfilet met bloemkool en zoete aardappelfriet Woensdag: gehakt met satésaus, rijst en broccoli

gehakt met satésaus, rijst en broccoli Donderdag: shoarma met knoflooksaus en pitabroodjes

shoarma met knoflooksaus en pitabroodjes Vrijdag: lasagne met ham, ricotta en spinazie

lasagne met ham, ricotta en spinazie Zaterdag: gebakken gnocchi met spekjes en spruitjes

gebakken gnocchi met spekjes en spruitjes Zondag: Marokkaanse schotel met kip en zoete aardappel

“We wonen 100 meter van 2 supermarkten, mede daardoor halen we elke dag boodschappen. Dat vind ik eigenlijk zonde, want je geeft meer uit als je dagelijks in de winkel bent. Mijn man en ik nemen ons telkens voor om voor de hele week boodschappen te doen, maar we doen het nooit. Dan zijn we te moe of we hebben geen zin. We werken fulltime en mijn man wil in het weekend liever met de motor op pad. In je eentje met een 2-jarige boodschappen doen is geen pretje. Regelmatig ligt mijn dochter Noa in het gangpad of ze rent de andere kant op, probeer dan maar eens te bedenken wat je 4 dagen later wilt eten.”

Wat eten we vanavond?

“Ik ben degene die dagelijks dat loopje naar de supermarkt maakt. Mijn man houdt niet van boodschappen doen. Bovendien let ik beter op aanbiedingen. Zowel de Albert Heijn als de Jumbo kan ik zien vanuit mijn huis. Meestal is de Jumbo goedkoper, maar als ik weet dat iets in de bonus is bij de Albert Heijn, ga ik daarheen. ‘Zullen we een stickertje doen?’ is een gevleugelde uitspraak bij ons thuis, dan bedoelen we zo’n maaltijd met 35 % korting. Het gaat ons dan niet eens om het geld, we doen het vooral omdat we geen idee hebben wat we zullen eten. Dus laten we de Albert Heijn beslissen. Het leuke daaraan is dat we dan iets op tafel zetten dat we normaal nooit eten, een bepaalde soort vis bijvoorbeeld of lam.”

Verslaafd aan cola light

“Mijn man kookt, ik nooit. Ik haat het. Van huis uit heb ik het nooit geleerd en toen ik met mijn ex ging samenwonen bleek hij een fantastische kok, dus begon ik er niet eens aan. Nu heb ik weer een man getroffen die het leuk vindt én goed kan. We zijn vooral fan van zoete aardappelen, dat eten we overal bij. Ook onze peuter Noa smult ervan, zij lust sowieso alles, zelfs sushi. De rolls eet ze heel behendig met van die kinderstokjes met een elastiekje. We laten Noa alles proberen. Zelf ben ik opgevoed met het principe ‘lust je het niet, dan krijg je wat anders’. Daarom dacht ik dat ik weinig lekker vond, ik at bijvoorbeeld geen vis en geen pasta. Later kwam ik erachter dat ik daar wel van houd en nu eet ik bijna alles. Wel zou ik gezonder moeten eten. Ik wil eigenlijk een heleboel afvallen en mijn man mag ook wel wat kilo’s kwijtraken. Het lastige is dat ik gek ben op alles waar suiker in zit: taart, snoep en chocolade. Op mijn werk is er altijd wel iemand die trakteert en dan sla ik niet over. Verder ben ik verslaafd aan cola light. Gelukkig ontbijten we wel verantwoord, we maken ‘s ochtends altijd zelf smoothies met fruit en kokosmelk. En in de weekenden bakt mijn man gezonde pannenkoekjes van boekweitmeel.”

