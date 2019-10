Tof: originele ‘Handmaid’s Tale’-film nú te streamen in Nederland

The Handmaid’s Tale, in Nederland te zien bij Videoland, is zonder twijfel één van de indrukwekkendste series van dit moment. Wat echter niet iedereen weet, is dat de op het boek van Margaret Atwood gebaseerde binge-hit al eerder verfilmd is.

Film

In 1990 verscheen er al een gelijknamige film, met een aantal behoorlijk bekende namen in de cast, onder wie Natasha Richardson (Maid in Manhattan), Robert Duvall (The Godfather) en Faye Dunaway (Bonnie & Clyde).

Uitdaging

Het verhaal van The Handmaid’s Tale is behoorlijk ingewikkeld en niet in één zin uit te leggen. In de serie is daar dankzij de vele afleveringen ruim de tijd voor, maar in een film is dat een ander verhaal. De gebeurtenissen worden dan ook ietwat gesjeesd verteld en af en toe wordt er wellicht te snel geschakeld, maar dat maakt het niet minder leuk om de film een keer gezien te hebben.

Lees ook

Gelijkenissen

De gelijkenissen met de serie zijn daarnaast leuk om te zien, mede als hoe de gebeurtenissen in beeld gebracht worden ten opzichte van de jongste productie, bijna dertig jaar na de filmrelease. En in de serie weten we natuurlijk nog niet wat het uiteindelijk lot van June zal zijn, maar hoe loopt de film voor haar af?

De originele versie van The Handmaid’s Tale is vanaf nu te zien bij Videoland.

