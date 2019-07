Handig! Met dit hitteplan kom je de komende dagen wel door

Het. Is. Warm. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer en ligt er zelfs een hittegolf op de loer. Sterker nog, op sommige plekken kan het kwik zelfs de 40 (!) graden aantikken. Een hitteplan is daarom méér dan een goed idee. Met deze acht tips hou jij je hoofd de komende dagen heerlijk koel.

Concentratieproblemen, duizelingen, vermoeidheid, hoofdpijn, het zijn allemaal verschijnselen die de hitte met zich meebrengt. Daarom is er het Nationaal Hitteplan, met richtlijnen voor zorgverleners hoe ze om moeten gaan met warmte. Hierin staan tips voor het doorgeven van waarschuwingen en welke maatregelen er getroffen kunnen worden.

Hou je koppie erbij

De verwachte hoge temperaturen kunnen kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen zwaar vallen, en daarom is het van belang om extra alert te zijn. Hier moet je op letten:

1) Voldoende drinken

Blijf goed hydrateren om te voorkomen dat je uitdroogt met deze warmte.

2) Draag dunne kleding

Draag dunne kleding, die ademt en niet te warm is, maar die je lichaam wel bedekt en beschermt tegen de zon.

3) Gebruik zonnebrand creme!

Gebruik zonnebrandcrème en check zeker even de houdbaarheid. Smeer ook regelmatig, want één keer per dag insmeren is echt niet genoeg!

4) Blijf zo veel mogelijk in de schaduw

Natuurlijk is het verleidelijk om even in de zon te gaan zitten om je kleurtje bij te werken! Maar met 30+ graden is dat niet zo’n goed idee, zeker niet op het warmste moment van de dag. Zon dus met mate!

5) Beperk lichamelijke inspanning ’s middags tot een minimum

’s Middags zijn de temperaturen het hoogst. Probeer dan dus de schaduw op te zoeken en je niet te veel in te spannen om oververhitting te voorkomen. Ga dus zeker niet ’s middags nog even een stukje joggen!

6) Hou je woning koel

Probeer je woning koel te houden. Gebruik airco of als je die niet hebt, gebruik de zonwering of gordijnen om te voorkomen dat je huis te snel opwarmt. Als het ’s avonds afgekoeld is kan het misschien fijn zijn om de ramen even open te zetten, maar dat heeft alleen zin als het buiten koeler is dan binnen.

7) Hou de mensen om je heen in de gaten

Hou niet alleen een oogje op jezelf, maar ook op anderen. Let vooral op mensen in verzorgingstehuizen, kleine kinderen, mensen met overgewicht en chronisch zieken. Zij hebben sneller last van oververhitting of uitdroging.

