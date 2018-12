Handig! De do’s and don’ts van het (kerst)aperitief

Het aperitief staat bekend als het spannendste drankje van de avond. Een perfecte aftrap: het is attent, feestelijk en een tikkie chic. Maar hoe hoort het eigenlijk en wat moet een goede gastvrouw/ -heer allemaal in huis halen? Wij zetten de do’s en don’ts voor je op een rij.

Het aperitief

Aperitief komt van het Latijnse woord aperire dat ‘openen’ betekent. Het wordt van oudsher gedronken om de eetlust op te wekken, met andere woorden: een drankje dat de maag ‘opent’.

Het perfecte aperitief is:

Verfrissend: In voorbereiding op het diner wordt de mond ‘gecleansed’ met een droog, verfrissend drankje. Op die manier wordt de weg vrij gemaakt voor al het lekkers dat nog gaat komen. Indien er een fruitiger aperitief geschonken wordt, serveer het dan met een flinke hoeveelheid ijsblokjes.

Eetlustopwekkend: De ultieme manier om de mond te verkwikken én in de feeststemming te komen is met de bruis van… bubbels! Fizzy drinks hebben daarom altijd een streepje voor. Rond het aperitiefuur heeft iedereen meestal wel lekkere trek. Grijp liever niet naar bitterballen of vlammetjes, maar houd het licht verteerbaar, liefst met een eetlustopwekkend bittertje erin: olijven, crudités of zoute stengels bijvoorbeeld.

Laag in alcohol: Het perfecte aperitief is zeker niet te sterk. Dat verdooft de mond en bovendien is de avond nog lang. Houd het licht en verfrissend.

Verrassend:Last but not least: het verrassingseffect. Iedereen vindt het leuk om een origineel drankje te krijgen. Bruisende drankjes dragen bij aan de feestvreugde, net als garnering en mooi glaswerk. Het aperitief wordt echt afgemaakt door het in een feestelijk glas te serveren. Dit kan een champagneflute zijn, maar ook een tumbler met ijs. Helemaal leuk met garnering (fruit, rietjes (van papier natuurlijk), parapluutje). Cider leent zich uitstekend als een perfect aperitief. Het is lekker bubbly, laag in alcohol en heeft zeker dat verrassingselement.

Drie tips om het perfecte aperitief te serveren

Wees flexibel: de één houdt van droog, de ander van fruitig. Zorg dus beide opties in huis zijn. Net als een alcoholvrije versie! On the rocks: wordt er een aperitief geschonken waar ijsblokjes in gaan? Haal dan bij de supermarkt een grote zak met ijs, die in een ijsemmer of glazen schaal op tafel worden gezet. Vergeet de ijstang niet! Wees voorbereid: een goed begin is het halve werk. Zorg daarom dat alles klaar staat voor de gasten arriveren. Een emmer ijs, de juiste glazen, de drank op temperatuur. Hoe minder tijd jij kwijt bent aan het bereiden van drankjes, hoe meer tijd en aandacht je over hebt voor je vrienden.

Probeer eens cider

Cider is verfrissender dan wijn en fruitiger dan bier en verkrijgbaar in verschillende smaken, variërend van droog naar fruitig. Serveer voor een stoer effect in een tumbler, of voor een elegante touch in een groot wijnglas. Garneer met twee flinterdunne schijfjes appel. Proost!

Bron: exPRtease | Beeld: iStock