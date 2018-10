Halloween vieren? Deze musthaves en sfeermakers wil je hebben

Over een krappe twee weken is het zover: dan vieren de Amerikanen weer Halloween, een feest waar wij in Nederland ieder jaar een beetje meer aan meedoen. En waarom ook niet; het is een prima smoes om je al een maand eerder in de eindejaarsfeestelijkheden te storten, je kunt voor de verandering eens compleet uit je dak gaan met je outfit, het is een té leuke reden om al je vrienden op te trommelen voor een uitbundige party.

Lees ook

Heftig: Halloween vieren in een pretpark zal nooit meer hetzelfde zijn door ‘Hell Fest’

Shoppen maar!

Maar wie aan Halloween doet, komt niet weg met het dimmen van de lichten, een paar kaarsen op tafel zitten en een zwart jurkje uit de kast trekken. Wij verzamelden een aantal musthaves en sfeermakers die niet mogen ontbreken op jouw party.

Zeemeermin-outfit: rok (€ 34,99), diadeem (€ 4,99), top (€ 14,99)

HEMA-halloween-slinger van 2,5 meter (€ 1,50)

Voor fancy thema-snacks op tafel: Meri Meri-cupcakevormpjes (€ 13,95)

Diadeem met vleermuizen (€ 9,99)

Voor een kleurrijke look: gekleurde nepwimpers (€ 4,99)

Sexy en creepy, deze bloederige choker-ketting (€ 4,99)

Body met spinnenwebpatroon (€ 14,-)

Horrorklassieker op je borst: The Excorcist T-shirt (€ 9,99)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock