Oeps: Ferry Doedens verklapt per ongeluk wie de zomercliffhanger van ‘GTST’ overleven

Het aftellen tot de bloedstollende zomercliffhanger van ‘GTST’ is nu dan toch echt begonnen. En net zoals ieder jaar lonkt weer de vraag: wie zien we wel en niet terug in het volgende seizoen? Er zijn in elk geval drie personages die de boel lijken te overleven.

Op maandag 17 juni mocht Ferry Doedens – die de rol van Lucas Sanders vertolkt in GTST – 29 kaarsjes uitblazen. Hij werd daarom in het zonnetje gezet door een aantal collega’s, zo liet hij zien in zijn Instagram Stories. En daarmee verklapte de soapster onbedoeld wie we na de zomer terug gaan zien.

De beelden onthullen dat Bertrie Wierenga (Shanti Vening) en Everon Jackson Hooi (Bing Mauricius) ook in het dertigste seizoen van de soap hun opwachting zullen maken. De video is namelijk opgenomen achter de schermen van GTST, zo blijkt uit de tags.

Dat Lucas en Bing in Meerdijk hoogstwaarschijnlijk in Meerdijk blijven wonen, is geen hele grote verrassing; de twee behoren immers al jaren tot de vaste cast. Shanti is daarentegen pas sinds afgelopen januari te zien in de soap, maar blijkt dus ook een blijvertje te zijn.

De zomercliffhanger – die op 5 juli wordt uitgezonden bij RTL4 -roept nu al een hoop vragen op. De antwoorden laten daarentegen nog even op zich wachten; op maandag 2 september zijn de soapies terug met een gloednieuwe reeks kijkvoer. In de zomer zullen we het moeten doen met het GTST-magazine, waarvoor Alkan Çöklü (Amir Nazar in de serie) en Melissa Drost (Sjors Langeveld) na hun relatiebreuk in real life intensief voor samenwerken.

