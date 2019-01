Eindelijk gelukkig GTST-nieuws: er komen twee huwelijksaanzoeken aan

Momenteel is het allesbehalve een tijd van onbezorgdheid in Meerdijk. Zo is Rik maar net aan de dood ontsnapt, zijn familie en vrienden hard op zoek naar de vermiste Lucas en is Hein Lissenberg terug van weggeweest. Maar ondanks al die narigheid komen er ook leuke momenten aan in GTST, zo verklappen actrices Marly van der Velden (Nina) en Stephanie van Eer (JoJo).

In een live Q&A op Facebook verklappen de twee dat er een huwelijksaanzoek in aantocht is. Maar wie er binnenkort op één knie gaat, houden ze nog even geheim. ‘Misschien gaan Rover en JoJo wel trouwen’, hint Stephanie, waarop Marly reageert met: ‘Dat zou ik wel erg jong vinden.’

Sjors & Amir

Maar naast het huwelijksaanzoek waar Marly en Stephanie het over hebben, vindt er binnenkort nóg eentje plaats. Aanstaande maandag al, op 28 januari om precies te zijn. In deze aflevering is te zien hoe Amir aan Sjors vraagt of zij met hem wil trouwen. Ontzettend bijzonder, want Amir heeft Farah – zijn vorige grote liefde – verloren op hun bruiloft.

