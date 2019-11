In ‘GTST’ zien we vaak een inwoner van Meerdijk vertrekken, maar in sommige gevallen keert hetzelfde personage na een tijdje gewoon weer terug. Zo is Lana (Faye Bezemer) sinds kort weer te zien in de soap en maakt deze maand ook een andere soapster zijn comeback. Alvast een kleine hint: het is iemand die al in de eerste aflevering van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ te zien was.

In de nieuwe maandtrailer van GTST is te zien dat ons weer een hoop te wachten staat. Want kiest Nina (Marly van der Velden) ervoor om bij Bing (Everon Jackson Hooi) te blijven of gaat ze toch voor Daan (Dorian Bindels)? Bloeit de liefde op tussen Shanti (Bertrie Wierenga) en Rik (Ferri Somogyi), en wat is er aan de hand van Janine (Caroline de Bruijn)? En hoe vergaat het kersverse ouderschap Tiffy (Cecilia Adorée) en Lucas (Ferry Doedens)?

Robert

De gloednieuwe beelden roepen een hoop vragen op, maar de belangrijkste van allemaal is: wát komt Robert (Wilbert Gieske) in Meerdijk doen? En misschien wel nóg belangrijker: blijft-ie? En zo ja, voor hoelang? Aan het einde van de trailer zien we namelijk hoe Robert door de deur van Boks komt. Rik is op dat moment aan het werk en treft hem als eerste. Natuurlijk vliegen de twee elkaar meteen in de armen.

Blije fans

Fans van de soap reageren in elk geval enorm enthousiast op de terugkeer van de oude bekende. “Wat leuk dat Robert terug komt! Ik mis Wilbert wel echt eigenlijk, helemaal nu Bartho/Jef ook weg is”, aldus een Instagramvolger van GTST. Een ander laat weten: “Jeeej, Robert komt terug!”

Reden

Wat Robert komt doen in Meerdijk, is nog niet bekend. Maar fans doen graag alvast een poging om het te raden. “Zou Robert de vader van Shanti zijn?”, suggereert iemand. Een ander kan zich wel vinden in die theorie en antwoordt: “Jaaa, dat kwam ook gelijk bij mij op. Heb zo’n gevoel van wel.”

Niet zijn eerste terugkeer

Al vanaf dag één van GTST kennen we Wilbert Gieske als Robert Alberts. Hij was op 1 oktober 1990 te zien in de eerste aflevering van de soap en tot 2008 was hij een van de vaste personages. De acteur nam een pauze van een aantal jaar en keerde in 2015 voor korte duur terug. Daarna was hij ook in 2016 weer even te zien in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook maakte hij zijn opwachting in de spin-off serie Nieuwe tijden, in 2018 om precies te zijn.

