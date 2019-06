Never a dull moment: bekijk de gloednieuwe juni-trailer van ‘GTST’

Volg jij alle ontwikkelingen in GTST op de voet? Dan ben je vast wel benieuwd naar wat er deze maand gaat gebeuren! In de nieuwste trailer van de soap is te zien dat het weer een spannende tijd gaat worden voor de inwoners van Meerdijk…

Let op: de trailer en onderstaande tekst kan spoilers bevatten.

Spanning en sensatie

De video begint met Rik die in een heftige vechtpartij is beland. Ook worden Ludo en Billy gewaarschuwd door een mysterieuze vrouw dat zij haar niet moeten onderschatten. Verder is er iets akeligs gebeurd met Nina en gaat Janine in haar eentje op een missie.

Bron:Â Libelle | Beeld: Still