Aftellen: makers ‘GTST’ komen weer met exclusieve verhaallijn in Instagram Stories

Smul jij ook iedere dag weer van ‘GTST’ en heb je de extra verhaallijnen – ‘Valentijns Vlucht’ en ‘Hartsvriendinnen?’ – op de voet gevolgd? Dan hebben we goed nieuws voor je, want de soapmakers komen opnieuw met een exclusieve Instagramserie.

In de nieuwe ‘afleveringen’ die speciaal voor Instagram Stories gemaakt zijn, speelt JoJo Abrams (Stephanie van Eer) de hoofdrol. Samen met Rover Dekker (Floris Bosma) en Kimberly Sanders (Britt Scholte) gaat de krullenbol een weekendje weg, en daar komt niet alleen maar gezelligheid bij kijken, zo blijkt uit de eerste beelden die de makers van GTST hebben gedeeld.

Diabetes

Vlak na de zomerstop van GTST kreeg JoJo te horen dat ze diabetes heeft. Ze kan er maar moeilijk mee omgaan en probeert in eerste instantie haar diagnose stil te houden voor haar vrienden. Maar mede dankzij haar broer Bing (Everon Jackson Hooi) lukt dat niet.

Alternatieve genezing

In Jojo’s Geheim, zoals de Instagramserie gaat heten, gaat het ook over haar suikerziekte. Tijdens het weekendje weg met Kimberly en Rover ontmoet JoJo een alternatief genezer. Marius (Max Himmelreich) belooft haar te kunnen helpen, maar of hij te vertrouwen is, is een tweede.

Emma Deckers

Ook Emma Deckers, de dochter van Daphne Deckers en Richard Krajicek, heeft een rol bemachtigd in de exclusieve verhaallijn van Goede tijden, slechte tijden. Ze kruipt in de huid van Ramona, de vriendin van Marius. “Ramona is een tikkeltje naïef en ontzettend verliefd op Marius”, vertelt de actrice in RTL Boulevard. “Het is nog maar de vraag of zij tegen hem durft in te gaan, voordat het te laat is.”

Begin oktober

Vanaf woensdag 2 oktober kun je iedere werkdag nieuwe stukjes van JoJo’s Geheim verwachten. Net als voorgaande keren komen er drie keer per dag nieuwe delen online: om 12.00, 15.00 en 17.00 uur.

