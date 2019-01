Déze twee GTST-sterren gaan een rol spelen in ‘De Luizenmoeder’

Over een maand is het eindelijk weer zover: op zondag 10 februari gaat het nieuwe seizoen van ‘De Luizenmoeder’ van start. Naast oude vertrouwde gezichten als Ilse Warringa (juf Ank) en Jennifer Hoffman (moeder Hannah) zullen in de tweede reeks afleveringen ook twee nieuwe personages hun opwachting maken.

De programmamakers van ‘De Luizenmoeder’ hebben vandaag de castfoto van het nieuwe seizoen vrijgegeven. Hierop is te zien dat er twee nieuwe gezichten zijn toegevoegd, die je wellicht al kent van de dagelijkse soap GTST.

Amir en Esma

Tussen Diederik Ebbinge (directeur Anton), Henry van Loon (conciërge Volkert) en Meral Polat (moeder Mel) zien we acteurs Walid Benmbarek en Dunya Khayame zitten op het kiekje. De twee waren eerder al te zien in GTST en kruipen voor ‘De Luizenmoeder’ in de huid van Amir en Esma.

Leïlai

Voor de rol van Dunya in GTST moeten we wel even terug in de tijd. Zij speelde namelijk in 1999 in de soapserie, als Leïlai. Destijds wist ze voor heel wat opschudding te zorgen tussen Kim (Angela Schijf) en Ché (Philip Ivanov). Komt de actrice je niet bekend voor als GTST-ster? Het kan ook zijn dat je haar kent van ‘Klem’, ‘Mixed Up’ of ‘Wie is de Mol?’.

Rechercheur Aydin

Walid was iets recenter te zien in de soap, namelijk tussen 2006 en 2007. Hij vertolkte de rol van Mohammed Aydin, beter bekend als rechercheur Aydin en de grote liefde van Dian Alberts. Na zijn verschijning in GTST had de acteur rollen in onder meer ONM en ‘Mocro Maffia’.

Bekijk hieronder de nieuwe castfoto van ‘De Luizenmoeder’, inclusief de nieuwe acteurs:

Bron: RTL Boulevard | Beeld: AVROTROS