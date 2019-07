Al eerder genieten van het gloednieuwe ‘GTST’-seizoen? Zo kan het

Fans van ‘GTST’ moeten het al een tijdje doen zonder hun favoriete soap. En het wachten duurt nog tot begin september, want dan keert de serie pas weer terug op de buis met gloednieuwe afleveringen. Kun je niet zo lang wachten? Dan hebben we goed nieuws voor je, want er is een manier om al eerder het nieuwe seizoen te zien.

Omcirkel vrijdag 30 augustus maar in je agenda, want vanaf die datum kun je weer genieten van GTST! Tenminste, als je een abonnement hebt op Videoland. Via de streamingsdienst heb je namelijk het mazzel dat je vooruit kan kijken. Normaal gesproken kun je als abonnee een week voordat de afleveringen op televisie komen al kijken, maar de eerste uitzending van het nieuwe seizoen komt vlak voordat-ie op de buis komt pas online.

Negatieve reacties

Op vrijdag 5 juli werd de zomercliffhanger van GTST uitgezonden. Hierin was onder meer te zien hoe hoe Amir (Alkan Çöklü) met een knuppel op zijn achterhoofd geslagen werd, Ludo (Erik de Vogel) voor de ogen van Janine (Caroline de Bruijn) in het huwelijksbootje stapte met Billy de Palma (Lone van Roosendaal) en Jojo (Stephanie van Eer) plotseling in elkaar zakte tijdens een optreden. Een hoop drama dus, al viel de bloedstollende aflevering alles behalve in de smaak bij fans. Sterker nog, de zomercliffhanger van 2019 werd “een van de slechtste tot nu toe” genoemd.

Bewuste keuze

Toch hebben de makers van Goede tijden, slechte tijden bewust gekozen voor een zomercliffhanger als deze. “We doen al twee jaar iets groots en elke keer moet je daar weer overheen. Dat kan gewoon niet. Dus moet je het weer klein maken. Dus in de verhalen op zoek gaan naar de onverwachte momenten. Dat is wat we dit jaar hebben gedaan”, legt hoofdschrijver Pia Blanco uit in GTST Magazine. “Je vraag je echt af: what the fuck is hier aan de hand. Dit is namelijk echt bizar.”

