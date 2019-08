Say what? Blijkbaar kun je nú alweer genieten van ‘GTST’ om 20.00 uur

Over een kleine twee weken is het moment waar álle ‘GTST’-fans de hele zomer op hebben gewacht, eindelijk daar: seizoen numero 30. We komen dan eindelijk te weten wie de zomercliff wel en niet heeft overleefd én kunnen ons weer opmaken voor een reeks nieuwe – ongetwijfeld bloedstollende – avonturen. Maar een zwart gat hoeft er tot die tijd niet te zijn, want deze week kun je alweer genieten van de soap.

Om de zomerstop een beetje leuk te maken voor de fans, hebben de makers van de soap natuurlijk GTST Magazine uitgebracht én loopt er nu een exclusieve verhaallijn in de Stories van het officiële Instagramaccount. Maar er is meer. Om het geheugen op te frissen en alvast in de stemming te komen voor het nieuwe seizoen, wordt tot en met vrijdag een samenvatting van het afgelopen seizoen uitgezonden.

Vaste prik

“Ook dit jaar hebben we het complete GTST-seizoen voor je samengevat in vijf afleveringen”, laat het team weten via Instagram. “De belangrijkste gebeurtenissen komen voorbij en zo zit jij er weer helemaal in voordat het nieuwe seizoen begint! De GTST-seizoenssamenvatting is te zien van 19 augustus t/m 23 augustus bij RTL4 om 20.oo uur.”

Videoland

Heb je een abonnement op Videoland? We hebben even voor je gespiekt en ontdekt dat daar alle vijf de compilatieafleveringen al te zien zijn. Lekker bingen, dus!

Het nieuwe seizoen van ‘GTST’ is vanaf maandag 2 september te zien bij RTL4. Videoland-abonnees kunnen al eerder genieten van de dertigste afleveringenreeks.

Beeld: RTL, Instagram