‘GTST’-makers reageren op gedwongen vertrek ‘Kimberly’ (en ze is niét de enige)

Eerder deze week maakte Britt Scholte (22) het nieuws bekend dat ze afscheid heeft moeten nemen van haar rol in ‘GTST’. Een klap voor haar, want het is een besluit van de schrijvers geweest. Nu komen de makers van de soap met een statement over het vertrek van ‘Kimberly’, waaruit blijkt dat zij niet de enige is die moet afzwaaien.

Al langer werd gefluisterd dat Britt misschien de soap zou verlaten. De vermoedens zijn ontstaan toen ze zelf terugblikken begon te delen via Instagram én RTL-baas Peter van der Vorst (48) gehoor leek te gaan geven aan fans die ‘klaar waren met de puberpersonages’.

Einde GTST-avontuur

Met een emotionele post op Instagram bevestigde de actrice het nieuws. “Afgelopen dagen heb ik veel vragen gekregen rondom GTST“, schreef ze erbij. “En bij deze kan ik zeggen dat het klopt. Het GTST-avontuur is helaas afgelopen voor mij. “In de basis was het een besluit van de schrijvers en kwam dat best als een klap.”

Niét alleen Kimberly

In een verklaring aan RTL Boulevard laten de makers weten dat het nieuws klopt. En daarin onthullen ze dat ook Rover, het personage van Floris Bosma (25), het veld moet ruimen. “Het klopt dat we afscheid hebben genomen van Britt en Floris”, klinkt het. “We hebben besloten om Kimberly en Rover uit de serie te schrijven. Dat heeft overigens niets met hun acteerkwaliteiten te maken.”

Wereldreis

Kijkers van GTST hadden al het vermoeden dat ook Rover het soapdorp zou gaan verlaten, aangezien hij samen met zijn geliefde Kimberly op wereldreis zou gaan. Zijn vertrek is nu dus bevestigd en fans die de soap via Videoland volgen (en dus vooruit kijken), hebben al kunnen zien hoe de twee Meerdijk verlaten.

Kritiek

Volgens de makers is de beslissing genomen na de kritiek van kijkers op de serie. Fans vonden de personages steeds jonger worden en konden zich niet meer identificeren met de soap. “Achter de schermen zijn we al een tijdje bezig met het doorvoeren van een aantal veranderingen en daarbij kijken we ook continu naar de samenstelling van de cast. Om nieuwe impulsen door te voeren, zijn veranderingen soms noodzakelijk en ontkom je er helaas niet altijd aan dat je ook mensen moet teleurstellen.”

