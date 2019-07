Makers ‘GTST’ doen veelbelovende belofte aan fans na alle kritiek

Vandaag wordt het huidige seizoen van ‘GTST’ voor televisiekijkend Nederland afgesloten. Niet een heel geslaagde reeks, als het aan de kijkers ligt. De afgelopen tijd hebben de makers het moeten doen met bakken kritiek en de zomercliff wordt door degenen die ‘m al gezien hebben zelfs “de slechtste ooit” genoemd. Reden genoeg voor de cast & crew om een andere weg in te slaan en weer te streven naar goede tijden.

De negatieve reacties en dalende kijkcijfers worden allesbehalve genegeerd. Integendeel, er is naar geluisterd, zo vertelt producent Rohan Gottschalk. “Want de fans zijn ons kompas”, zegt hij in De Telegraaf. “Ik denk dat we als makers een stap hebben teruggezet naar het GTST waar mensen de afgelopen dertig jaar van zijn gaan houden.”

Herkenbaarheid

Na de zomerstop – op maandag 2 september gaat de soap weer van start – beloven de makers terug te komen met ‘normalere’ verhaallijnen. “Natuurlijk heeft de kijker niet alles wat in GTST gebeurt, in het echt meegemaakt”, begint Gottschalk. “Maar we gaan meer nadruk leggen op invoelbaarheid en herkenning.” Daarbij willen de makers groots uitpakken komend seizoen. “Dan bestaat de soap dertig jaar: een mijlpaal die we groots gaan vieren met de fans.”

Lees ook

Anouk Maas neemt afscheid van ‘GTST’: ‘Het is tijd om mijn vleugels te spreiden’

Verhuizing

Door alle kritiek en de teruglopende kijkcijfers is het gerucht ontstaan dat GTST wellicht niet meer bij RTL4 te zien zal zijn. “Een verhuizing naar RTL5 of Videoland is een ding in de media, maar bij ons speelt dat absoluut niet”, stelt de producent. “De kijkcijfers zijn weliswaar teruggelopen, maar we maken nog steeds bijna elke avond een van de best bekeken programma’s van RTL.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf, ANP | Beeld: GTST