Vinden we leuheuk: ‘GTST’ komt opnieuw met exclusieve verhaallijn op Instagram

#Huilen: het einde van het ‘GTST’-seizoen is weer nabij en dat betekent dat de trouwe fans het weer een tijdje zónder hun favoriete soap moeten doen. Op vrijdag 5 juli wordt de langverwachte zomercliffhanger uitgezonden bij RTL4 en pas op in september keert de serie terug op de buis, maar gelukkig vullen de makers het gat gelukkig op met een nieuwe exclusieve verhaallijn in Instagram Stories.

Eerder dit jaar kwamen de makers van GTST al met Valentijns Vlucht en binnenkort doen ze het nog eens dunnetjes over. Dit keer gaat de verhaallijn Hartsvriendinnen? heten, waarin Nina Sanders (Marly van der Velden) én een nieuw personage centraal staan.

Puck en Nina

Hartsvriendinnen? vertelt in drie weken het verhaal van de oude vertrouwde GTST-personage Nina en nieuwkomer Puck Odolphy (Annefleur van den Berg). Puck duikt ineens op in het leven van Ludo’s dochter en zou het liefst hetzelfde leven leiden als Nina. Ze doet er dan ook alles aan om indruk op haar te maken. Maar valt dit bij Nina wel in goede aarde? De tijd zal het leren. En het leuke is trouwens dat Puck, net als Valentijn na Valentijns Vlucht, aan het einde van de Instagram-verhaallijn meegaat naar Meerdijk.

GTST Magazine

De makers van Neerlands populairste soap komen niet alleen met de exclusieve verhaallijn tijdens de zomerstop, maar ook met het GTST Magazine, waarvan exen Alkan Çöklü (Amir Nazar) en Melissa Drost (Sjors Langeveld) de hoofdredactie vormen. In dit tijdschrift – dat vanaf donderdag 4 juli in de schappen ligt – wordt de geschiedenis van Nina en Puck haarfijn uitgelegd in een uitgebreid verhaal.

Driemaal daags

Toen de verhaallijn van Valentijns Vlucht liep, werden er drie keer per werkdag een aantal stories gepost. We nemen aan dat dit ook voor Hartsvriendinnen? geldt, maar daarover is niets bevestigd.

