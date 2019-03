GTST deelt eerste beelden van jubileumaflevering in Lapland

Het is binnenkort zover: de 6.000ste aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden. De makers van de populaire soapserie hebben ervoor gekozen een speciale GTST jubileumaflevering te maken, een soort minifilm. En die belooft heel erg spannend te worden, als we de eerste beelden mogen geloven.

De GTST jubileumaflevering zal draaien om het vrijgezellenfeestje van Amir. Daarvoor reisde een deel van de cast af naar het Finse Lapland, wat niet alleen voor mooie plaatjes, maar ook voor veel sneeuwpret zorgde. RTL deelde vrijdag de eerste beelden, en die beloven veel goeds!

GTST jubileumaflevering in Lapland

Op de foto’s zien we niet alleen hoe de acteurs zich vermaken in het winter wonderland, maar komen we ook een ander bekend gezicht tegen. Want zien we daar nou actrice en Wie Is De Mol-winnares Sarah Chronis? Dat klopt, want Sarah heeft een rol gekregen in de speciale jubileumaflevering. Zo speelt ze gids Romy Dublois, die de Meerdijkers wegwijs zal maken in het winterse gebied. Op de foto’s zien we dat ze door de mannen wordt opgetild. Hoewel de mannen erg blij met haar lijken te zijn, is zij juist degene die hen een helse zoektocht door de sneeuw bezorgt… Hoe dan ook: dit wordt een vrijgezellenfeest om nooit te vergeten!

Bekijk hieronder de beelden van de GTST jubileumaflevering:

Uitzenddatum

Voor de 6.000ste aflevering van de soapserie moeten we nog wel even geduld hebben. Zo zal de minifilm op 5 april te zien zijn bij RTL4 om 20.00 uur. Videoland-abonnee’s hebben geluk, want de film is een week eerder al te bewonderen bij Videoland.

