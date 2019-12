Fans ‘GTST’ balen van afscheid ‘soapbitch’: ‘Hopelijk kom je snel weer terug!’

Ongeveer een jaar geleden maakte ze haar opwachting in ‘GTST’ en nu is bekendgemaakt dat we haar binnenkort niet meer terug gaan zien. We hebben het over actrice Lone van Roosendaal (50), die in de huid kroop van ‘soapbitch’ Billy de Palma.

Lone maakt het nieuws bekend via Instagram. “Exit Billy de Palma… wat heb ik een leuke tijd gehad bij GTST. Dank iedereen voor alles”, zo schrijft ze bij een foto. Daarbij tagt de actrice de collega’s met wie ze veel heeft samengewerkt voor de soap en sluit ze af met een paar mysterieuze woorden: “Je weet, onkruid vergaat nooit…”

Billy de Palma

Met die laatste zin lijkt Van Roosendaal erop te hinten dat de mogelijkheid blijft bestaan dat haar personage ooit weer terugkeert naar Meerdijk. Wat we nu in elk geval wel zeker weten is dat Billy binnenkort vertrekt en op donderdag 2 januari 2020 (voorlopig) voor het laatst te zien zal zijn in GTST op RTL4. Fans die de soap via Videoland volgen, hebben de exit van de soapbitch al kunnen zien.

Jammer

Het nieuws valt bij kijkers van de soap niet in goede aarde. “Neeeee! Wat jammer, jij maakte het weer leuk en spannend om weer naar GTST te kijken… hopelijk komt Billy snel weer terug”, luidt een van de reacties. Een andere fan kan het daar alleen maar mee eens zijn en laat weten: “Jij maakte het weer spannend in GTST. Top actrice! Hopelijk weer snel terug in Meerdijk.”

Vers bloed in Meerdijk

Waar Lone afscheid neemt van GTST, komt er ook een geheel nieuw gezin naar het soapdorp. Niemand minder dan acteerlegende Johnny Kraaijkamp is toegevoegd aan de cast van Goede Tijden, Slechte Tijden. En Johnny komt niet langs voor een kortstondig bezoek aan het soapdorp; de beste man krijgt een vaste rol. Kraaijkamp vertolkt de rol van Henk Visser, die deel uitmaakt van het nieuwe gezin Verduyn. Henk is de schoonvader van Julian Verduyn, de rol waarvoor – zoals eerder bekend werd – Cas Jansen na twintig jaar terugkeert in de soap. Julian komt daarnaast met zijn vrouw Saskia (Tamara Brinkman), drie kinderen en – voor het állereerst in de soap – hond Dolly naar Meerdijk.

