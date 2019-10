Hartstikke leuk, dat Halloween. Maar eh, wat vieren we nu eigenlijk?

Griezelige outfits, snoepjes, horror en pompoenen. Dat Halloween op 31 oktober plaatsvindt en vooral zo eng mogelijk moet zijn, begrijpen we, maar wat is dit feest nu precies en waar komt het vandaan?

Halloween vindt zijn oorsprong bij de Kelten en is een verbastering van ‘All Hallows Eve’ (Allerheiligen). In de tijd van de Kelten begon het nieuwe jaar op 1 november en was dit eigenlijk de Oudjaarsavond, de Samhain. De Kelten geloofden dat op deze dag de geesten van alle overleden van het afgelopen jaar terug zouden komen om te proberen een levend lichaam te vinden voor het nieuw jaar. Om deze geesten af te weren droegen de Kelten maskers, waar het idee van de enge kostuums vandaan komt.

Trick or treat

Later mengde zich ook het Christelijke Allerzielen met dit feest, namelijk toen de Romeinen in Groot-Brittanië binnenvielen. Bij Allerzielen gingen Christenen langs de deuren om te bedelen voor een bepaald soort cake. Voor ieder stuk dat zij ontvingen zouden ze een gebed doen. Hier komt de traditie vandaan dat kinderen langs de deuren gaan met snoep.

Steeds populairder

De traditie, die stamt uit de verre geschiedenis is in de loop van de jaren uiteraard veranderd en behoorlijk commercieel geworden. Vandaag de dag is het nog steeds het meest populair in Groot-Brittanië, Ierland en de Verenigde Staten, maar verwerft het feest in vele landen en wint het ook bij ons terrein. Al weken zijn we op zoek naar leuke kostuums voor feestjes en vind je overal spooky versiering in de winkel. Of je vanavond nu langs de deuren gaat of in een heksenjurkje staat te feesten, wij wensen je een griezelig leuk Halloweenfeest toe!

Beeld: iStock