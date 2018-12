Op repeat! Dit zijn de meest beluisterde hits van 2018

One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa was afgelopen jaar de grootste hit in de Nederlandse Top 40. Het nummer stond 28 weken genoteerd, waarvan zestien op nummer 1. Het Britse duo vestigde daarmee een record.

Top 3

Flames van David Guetta en Sia, dat in juni van de nummer 1-positie werd gehouden door One Kiss, moet ook nu genoegen nemen met de tweede plaats. Shotgun van George Ezra completeert de top 3 van het jaar.

Hollandse hit

BLØF maakte, met de hulp van de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, de meest succesvolle hit van Nederlandse bodem. Zoutelande voerde de Top 40 in de eerste helft van dit jaar tien weken aan. Sinds Blijf Bij Mij (van André Hazes en Gerard Joling) uit 2007, werd de Top 40 niet meer zo lang aangevoerd door een Nederlandstalige hit.

Afscheid

Dua Lipa werd de meest succesvolle artiest van 2018. De zangeres scoorde vijf hits en stond in alle weken van het jaar met minstens een single genoteerd. Het overzicht van de honderd grootste hits van 2018 wordt op oudejaarsdag uitgezonden op Radio 538, waarmee de zender na 25 jaar afscheid neemt van de Top 40.

Op 1 januari zendt Qmusic, de nieuwe thuisbasis van de Top 40, de lijst nogmaals uit.

De top 3:

En de klapper van eigen bodem:

