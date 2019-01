De 7 stomste en grootste fouten in films ooit

Als je een film voor de eerste keer kijkt, vallen schoonheidsfoutjes vaak niet direct op. Toch gaan zelfs de grootste, meest meeslepende films nogal eens de mist in. Een foutje moet kunnen, maar geldt dat ook voor deze?

Braveheart

We beginnen met een klassieker die je misschien al eens gezien hebt, maar die ab-so-luut niet mag ontbreken in deze lijst. Tijdens Bravehearts epische eerste grote veldslag tussen de Britten en de Schotten duikt er opeens iets moderns op dat er zeker niet thuishoort. Mind you: er zijn honderden figuranten gebruikt en er kwam géén digitale animatie aan te pas.

Zet onderstaande video stil op 0:52 en wat zie je daar? Een witte auto.

Die Another Day

Deze Bondfilm uit 2002 maakte wel meer fouten. Die Madonna-cameo, *kots*. Wie zat daar nu op te wachten? Of de intens slechte animatie wanneer Pierce Brosnan’s Bond over een mega computer-golf paraglidet? De verschrikkelijk lelijke geschiedenis van CGI was nog nooit zo lelijk. Oké, door naar de echte, onbedoelde fout. Check onderstaan filmpje maar eens.

Op 1:29 doorklieft Rosamund Pike Halle Berry’s Bondgirl met een vlijmscherp zwaard: oeps, een snee in je afgetrainde buik! Later, wanneer Bond en Berry een stomende seksscène tegemoet gaan, is er opeens niets meer te zien van die dikke snee. Opmerkelijk.

Django Unchained

Deze is wel heel erg nitpicky, maar als je erover nadenkt, is het best schokkend. Wat blijkt? Jamie Foxx’s Django zag er in Django Unchained badass uit met zijn moddervette zonnebril. Regisseur Quentin Tarantino nam het blijkbaar niet zo nauw met de, ahum, historische accuraatheid.

Django Unchained speelt zich af in het Amerika van 1858. Zonnebrillen zoals we ze vandaag de dag kennen, zo een die Django droeg, kwamen pas in de twintigste eeuw op de markt. Hmm…

The Avengers

Tijdens het epische eindgevecht in The Avengers krijgt Captain America een keiharde Chitauri-blaster bolt in zijn maag. Je ziet duidelijk dat Cap’ er een flinke wond aan overhoudt. Kijk maar (op 0:06).

Maar hé, je bent een super soldier of je bent het niet. Steve Rogers heelt natuurlijk sneller dan een gewoon mens. Maar dit (check onderstaande video vanaf 2:08) gaat wel érg snel. Cappie had tijdens dit nogal belangrijke gevecht om het universum te redden blijkbaar tijd om een nieuw pak aan te trekken. Er is niets meer te zien van die smerige vleeswond.

Pirates of the Caribbean

Deze piratenblockbusterfranchise zit vol met veel kleine, maar ook een aantal grote fouten. Of je Johnny Depp’s ontslag als Jack Sparrow een fout vindt of niet, laten we aan jou over! We nemen een aantal movie mistakes met je door.

In Curse of the Black Pearl komt de zwoele zeebonk Will Turner voor het eerst voorbij. Acteur Orlando Bloom zat toen in zijn hoogtijdagen: eerder speelde hij natuurlijk ook al in de Lord of the Rings-franchise. In de afbeelding hierboven zien we nog een overblijfsel van zijn Legolas-rol! Check die pols, daar staat een LOTR-tattoo die Bloom samen met zijn collega’s liet zetten. Past niet echt in een piratenfilm, natuurlijk (maar wel tof).

Bovenstaande toffe compilatie laat zien dat het wel vaker fout gaat in de Pirates-franchise. Zo zie je in deel één duidelijk een crewlid met cowboyhoed staan. Haha, oeps! Verder blijkt dat we in de reflectie van C3PO konden kijken om de camera’s van Star Wars te spotten!

Bad Boys

Een witte auto waar-ie niet thuishoort of een verdwaald crewlid met een cowboyhoed: allemaal leuk en aardig. Bad Boys uit 1983 (de Sean Penn-versie, niet die met Will Smith en Martin Lawrence) doet ze allemaal verbleken. Ze doen hier niet eens hun best om deze cameraman – met een dikke unit van een camera – uit beeld te houden. Schaamteloos.

Back To The Future III

We sluiten af met een geinig maar tegelijkertijd vrij eng fragmentje van een kind dat naar zijn kruis wijst in Back To The Future III. Ja, dat lees je goed. Enige research leert dat dit jochie, in de film Verne, een crewlid nadeed. Waarom-ie dit tijdens een fucking scène doet in destijds één van de grootste films ooit, is niet duidelijk.

