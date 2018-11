Griep of verkouden? Waarom je jouw tandenborstel moet vervangen…

Wanneer we herstellende zijn van een griepje of verkoudheid gooien we onze lakens meteen in de wasmand om zo overgebleven ziektekiemen de deur te wijzen. Maar niet alleen het beddengoed, ook je tandenborstel kun je het beste asap vervangen. Dat zit namelijk zo…

Heb je gezweet in bed vanwege koorts? Dan doe je er inderdaad goed aan de lakens te wassen en de kamer te luchten. Heb je last van diarree of buikgriep gehad, dan is het zaak het toilet te desinfecteren. Heb je moeten overgeven? Dan moet je jouw tandenborstel vervangen en de handdoeken extra wassen. Na enkele weken bevat een tandenborstel namelijk miljoenen bacteriën. Alleen een verkoudheid achter de rug? Dan mag je je tandenborstel laten staan, maar doe je er goed aan je handen alsnog regelmatig te wassen.

Tandenborstel vervangen

Tot slot nog een paar tips voor als jij (of je partner) je niet zo lekker voelt: gebruik je eigen tandenborstel, droog je af met jouw eigen handdoek na het douchen en drink ook niet uit andermans glas. Enkel uit je eigen beker of flesje. En voor de vrouwen, gebruik je eigen lippenbalsem. Op deze manier houd je bacteriën zo goed als mogelijk buiten de deur.

Bron: goedgevoel.be