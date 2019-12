Feestdagen-musthave! 24Kitchen komt met ‘anti-gourmetgeur spray’

De feestdagen staan voor de deur. Traditiegetrouw zal het gourmetstel in vele huizen weer tevoorschijn komen met kerst en Oud & Nieuw. Heerlijk natuurlijk, maar een groot nadeel is toch wel die vieze, vette lucht die in huis blijft hangen. Dit jaar komt kookzender 24Kicthen to the rescue.

Anti-gourmetgeur spray

Wie gourmetten heerlijk vindt, maar weigert zijn of haar huis op te offeren, moet even goed opletten. 24Kitchen komt met dé oplossing: de allereerste ‘anti-gourmetgeur spray’ ooit. De spray belooft de vieze geurtjes – die na het gourmetten normaal gesproken nog vijf weken in je gordijnen blijven hangen – namelijk als sneeuw voor de zon te laten verdwijnen.

Dág vieze walm!

We waren er nog niet helemaal over uit of het kijken van Home Alone óf het gourmetten onze favoriete kersttraditie is… Maar dankzij deze geurspray van 24Kitchen hoeven we gelukkig helemaal niet meer te kiezen! De spray (die er uitziet als een luxe huisgeur van Rituals) rekent af met die vieze gourmetwalm en laat je huis in plaats daarvan naar tijm, kruidnagel, vanille en amandelen ruiken. Klinkt als een feestje, niet?

Winnen

Wie a.s.a.p. naar de winkel wil rennen om een exemplaar te scoren moeten we helaas teleurstellen. 24Kitchen geeft – voorlopig – enkel exemplaren weg in een winactie. We kunnen ons echter voorstellen dat de spray zo’n gewild item wordt, dat-ie prima kan worden toegevoegd aan al bestaande merchandise- en productlijnen van de zender. 24Kitchen, lezen jullie mee? Tot die tijd lees je hier hoe je de hardnekkige geur te lijf kunt gaan zónder de nieuwe ‘wonderspray’.

Bron: Superguide | Beeld: iStock