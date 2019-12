Komt er dan misschien tóch nog een derde ‘Gooische Vrouwen’-film?

Deze week verschijnt eindelijk de nieuwe Linda de Mol-film ‘April May en June’. NU.nl sprak de cast over het nieuwe bioscoopavontuur, een gesprek waarin ook gesproken is over een eventuele derde ‘Gooische Vrouwen’-film. They’ve got our attention…

Goed team

Gooische Vrouwen kwam ter sprake omdat de kern van het team achter de bejubelde serie ook betrokken is bij de nieuwe film. Naast Linda de Mol heeft ook Tjitske Reidinga een rol, en achter de schermen zwaaiden scenarioschrijver Frank Houtappels en regisseur Will Koopman met de scepter.

Gooische Vrouwen 3?

Over die samenwerking en haar tijd op de set van de serie en de twee vervolgfilms zegt Tjitske tegen NU.nl : “We hebben zoveel mooie herinneringen met elkaar, zó goed hadden we het. We hebben enorm met elkaar gelachen. Het was leuk om mee te doen aan iets dat zo goed viel bij het publiek, dat zo’n succes was. Het was daarom een enorm feestelijke ervaring.” De komst van een nieuwe Gooische Vrouwen-film, sluit Tjitske niet uit (yes!). “Je weet het niet. Ik had ook nooit gedacht dat er een tweede film zou komen.”

Ongeneeslijk ziek

In April, May en June spelen Linda de Mol en Tjitske Reidinga samen met Elise Schaap (Familie Kruys) drie zussen die onverwachts van hun moeder te horen krijgen dat zij ongeneeslijk ziek is. Er zit meer drama in de film dan in Gooische Vrouwen en Familie Kruys, maar Linda – April in de film – merkte bij het publiek dat de juiste emotionele snaren geraakt werden. Ze heeft de film die op 17 december uitkomt al mogen zien in het bijzijn van publiek en merkte dat er op de juiste momenten werd gelachen en gehuild. “Het was superspannend om dat mee te maken, want stel dat je de plank misslaat en niemand ontroerd raakt? Maar de mensen kwamen met rode ogen de bioscoop uit”, vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Hechte ‘familieband’

Elise, met wie Linda in Familie Kruys te zien was, en Gooische Vrouwen-collega Tjitske Reidinga spelen de rollen van zussen May en June. Alle drie hebben in het echte leven geen zussen, maar Reidinga vertelt dat het zeker geen pittige klus was om een familieband tevoorschijn te halen. “We kennen elkaar allemaal al heel goed en zijn met elkaar bevriend, dus we hoefden niet iets te overwinnen, dat vertrouwde gevoel hadden we al.” Tjitske legt uit dat ze elkaar goed aanvullen. “Bij niks dat je doet of zegt denk je: als dat maar goed valt. In die zin konden we echt onszelf zijn en dat maakt het intiem, wat fijn is voor een film die over familie gaat.”

