Goed nieuws: Netflix komt met een ‘Black Mirror’ film

Op de valreep van 2018 komt Netflix nog even met geweldig nieuws voor fans van de hitserie Black Mirror. De streamingdienst heeft bekend gemaakt dat er binnenkort een film van de serie, genaamd Bandersnatch, zal verschijnen. Lang wachten hoeft niet: de Black Mirror film is eind december al te zien!

Na het vierde seizoen van de populaire serie Black Mirror dachten fans dan het klaar was: er zouden geen nieuwe afleveringen meer komen. Maar daar brengt Netflix nu dus verandering in. Eerder werd er al gedacht dat het om een vijfde seizoen zou gaan, maar het blijkt dus een negentig minuten durende speelfilm te worden met de titel Bandersnatch.

Bandersnatch

De titel van de film komt je misschien bekend voor. Zo is de ‘bandersnatch’ een mythisch figuur uit het verhaal van Alice in Wonderland. Helaas is verder niet veel bekend over de inhoud van de Black Mirror film. Netflix heeft alleen de woorden ‘Be Right Back’ gecommuniceerd, die naar de eerste aflevering van seizoen 2 verwijzen.

Black Mirror

Black Mirror werd voor het eerst uitgezonden in 2011 en bestaat inmiddels uit vier seizoenen. In de serie wordt de focus gelegd op de snelle technologische ontwikkelingen van de 21e eeuw en wordt in beeld gebracht hoe deze de werkelijkheid beïnvloeden. Iedere aflevering staat een ander onderwerp centraal.

Black Mirror: Bandersnatch zou op 28 december al verschijnen op Netflix. Of dat ook het geval is op de Nederlandse versie van de streamingdienst is nog even de vraag. Hoe dan ook: de film zou perfect zijn om je bingewatchjaar mee af te sluiten, toch?

