Goed nieuws: Fedja van Huêt verwacht derde Soof-film!

De 45-jarige acteur speelt de rol van Kasper niet alleen in de twee films, maar ook in twee seizoenen van de serie. De acteur had al vaak afscheid genomen van zijn rol, maar ‘Soof kwam steeds weer terug’, zegt hij. Logisch, meent de acteur. ‘Met dit onderwerp kun je nog genoeg kanten op. De kinderen worden ouder en wij groeien letterlijk met de serie mee.’

Verbaasd

Toen Fedja vijf jaar geleden werd uitgenodigd voor de casting van de film Soof, was hij wel wat verbaasd. ‘Ik zat toch altijd in de serieuze hoek’, zegt hij. Spijt van zijn auditie had hij niet. ‘Het was een mooie kans om me van een heel andere kant te laten zien. En romcoms, je ontkomt er niet aan tegenwoordig. Een interessant genre voor producenten, want ze trekken veel publiek.’

Bron: ANP | Beeld: ANP