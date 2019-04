Goed nieuws! Er komt weer een nieuw seizoen van ‘First Dates Hotel UK’

Hoewel het Nederlandse seizoen van ‘First Dates Hotel’ nog in volle gang is (vanavond weer een nieuwe aflevering op NPO 3), komt de Britse editie ook weer naar de Nederlandse buis. En net zoals de “gewone” afleveringen van het programma, belooft die versie een stukje extravaganter te zijn. Houd je vast, want de nieuwe afleveringen van ‘First Dates Hotel UK’ zijn vanaf morgen al te zien!

Dat maakte de Nederlandse First Dates bekend op Facebook, inclusief een heerlijke promo waardoor we ons nu al verheugen op de nieuwe reeks.

First Dates Hotel UK

‘Van je doos scheren tot trouwplannen maken. First Dates Hotel UK is back! En hoe…’ valt er te lezen in de Facebookpost. Zo zien we dat uiteenlopende gasten het First Dates Hotel betreden, op zoek naar ware liefde. Sommigen komen voor een leuk avontuur, anderen zijn van plan hun soulmate te vinden. Zoals gewoonlijk wordt er weer een hoop op los geflirt. En mocht de eerste date bevallen, dan kunnen de singles ervoor kiezen de volgende dag op een tweede date te gaan.

Maak je op voor een gloednieuw seizoen van ongemakkelijk dates, schattige momenten en de heerlijke typisch Britse uitspraken! Vanaf maandag is First Dates Hotel UK iedere werkdag te zien om 19:25 uur bij BNNVARA op NPO 3.

Bekijk de promo hieronder: