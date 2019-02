Gezocht: online redactiestagiair voor VIVA, Flair en Story

Voor de gezamenlijke online redactie van VIVA, Flair en Story zijn we altijd op zoek naar online all-rounders die zich helemaal thuis voelen in de media. Je denkt redactioneel mee, bedenkt en schrijft originele artikelen, houdt onze social media in de gaten, selecteert video-items en nog vééél meer.

Wat zoeken wij?

Voor de webredactie van VIVA, Flair en Story zijn we op zoek naar redactiestagiairs (m/v) die van aanpakken weten en ook nog eens een lekker woordje kunnen schrijven. Je doet een mediagerelateerde opleiding, hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en belangrijk: je bent foutloos in Nederlands! Daarbij ben je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom social media en begrijp je dat een bericht op Facebook iets heel anders is dan een bericht op Twitter. Daarnaast maak je – onder professionele begeleiding – zelfstandig de wekelijkse nieuwsbrieven voor VIVA, Flair en Story. Ben jij creatief? Een beetje handig met Photoshop? Niet op je mondje gevallen, zorgvuldig en een aanpakker? Dan hebben wij de allerleukste stageplek voor jou.

Periode?

Liefst zo lang mogelijk (maar minimaal tien weken) en de exacte periode is bespreekbaar.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd in een uitdagende stage? We zien jouw CV en motivatie graag tegemoet. Mail naar: bettina.voos@sanoma.com. Ook voor vragen kun je contact opnemen met Bettina Voos op bovenstaand e-mailadres.

Hieronder een filmpje over twee stagiairs op de webredactie van VIVA, Flair en Story.

