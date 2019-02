Gevaarlijker dan je denkt: waarom je nóóit een ‘neppe’ telefoonoplader moet gebruiken

Voor de meeste mensen is een telefoonoplader onmisbaar. Helaas overlijden die niet altijd even sterke kabeltjes soms eerder dan je toestel zelf, waardoor je een nieuwe lader moet kopen. Een nieuwe van het merk van je mobiel kan soms best wat kosten, dus goedkope imitaties vallen bij veel mensen goed in de smaak. Toch wordt het aanschaffen van zo’n namaak-lader afgeraden.

Brand!

Er zijn de afgelopen jaren in Nederland namelijk fors meer woningbranden ontstaan door goedkope, niet-originele opladers en accu’s. Zo waren er in 2018 meer dan honderd branden, terwijl dat er in 2011 nog slechts twintig waren. De oorzaak van deze stijging zou vooral liggen aan de populariteit van goedkope Chinese webshops, zo concludeert Phonegigant op basis van cijfers van Stichting Salvage. De cijfers zijn exclusief kleine brandjes, wat betekent dat het exacte aantal branden nog flink hoger kan zijn.

Kortsluiting

“Volgens de brandweer kunnen batterijen van smartphones (lithium-ion batterijen) brandgevaar opleveren als ze overladen worden, of als er een kortsluiting ontstaat”, zo vertelt een woordvoerder van Phonegigant. “Vaak gebeurt dit tijdens het opladen, door het gebruik van niet-originele laders, het overladen van de batterij of door beschadigingen aan de oplader.”

Binnenkant oplader

Goedkope opladers lijken aan de buitenkant op doodnormale telefoonopladers, maar aan de binnenkant zitten ze anders in elkaar. Bij een goedkoop label is de binnenkant van de oplader bijvoorbeeld omwikkeld met simpele, goedkope folie, terwijl officiële opladers vaak gevlochten en een stuk steviger en dus veiliger zijn. Dat maakt die opladers namelijk vaak minder gevoelig voor kortsluiting of oververhitting.

