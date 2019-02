Van ketchup tot mayonaise en pesto: zolang kun je geopende sauzen bewaren

Grote kans dat jij veel sauzen – zoals mayonaise en ketchup – in de koelkast hebt staan. Meestal gebruiken we er maar een beetje van, waardoor de flessen en potten soms een lange tijd geopend bewaard worden. Maar hoelang kan dat eigenlijk?

Hoewel sauzen een lange houdbaarheidsdatum hebben, zijn ze toch maar een beperkte periode te gebruiken. Flair zet het voor je op een rij:

Ketchup

Op een hamburger, bij een tosti of met wat friet: ketchup is voor velen een onmisbare saus in huis. Mits je het in de koelkast zet, kun je het ongeveer zes maanden bewaren. Ketchup die geopend in de voorraadkast staat, kun je aanzienlijk korter bewaren, namelijk maar één maand.

Mayonaise

Een andere populaire saus is mayonaise. Logisch, want álles wordt lekkerder met een likje mayo, toch? Als je de romige saus gekoeld bewaart, blijft het ongeveer negen maanden goed.

Mosterd

Mosterd mag niet ontbreken bij de kroketten en bitterballen, maar is bovendien een goede smaakmaker. De saus wordt gemaakt van mosterdzaden, azijn, water en zout, en kun je het beste bewaren in de koelkast. Als je dat doet, is het een jaar houdbaar. In de voorraadkast blijft het slechts een maand goed.

Hete saus

Hete saus als Sriracha heeft een lange levensduur als het in de koelkast wordt bewaard: zo’n drie tot maximaal vijf jaar. In de voorraadkast is het maximaal zes maanden houdbaar.

Tartaarsaus

Tartaarsaus wordt gemaakt op basis van mayonaise waar ei, peterselie en gehakte uitjes aan worden toegevoegd. Sommige mensen doet de saus denken aan ravigotte- of remouladesaus. Geopend kan het ongeveer zes maanden goed blijven in de koelkast. Echter moet je wel altijd goed ruiken en kijken of de saus nog goed is.

Honing

Honing kan worden gebruikt als beleg, maar ook als zoetmaker in bijvoorbeeld een kopje thee. In tegenstelling tot andere sauzen mag honing niet in de koelkast worden gezet. In de voorraadkast blijft het ongeveer een jaar goed.

Salsa- en tacosaus

Salsasaus wordt meestal gebruikt voor op taco’s of burrito’s. Het product kun je het beste in de koelkast bewaren, daar blijft ongeveer één maand goed.

Mierikswortel

Kenmerkend voor mierikswortel is een sterke geur en pittige smaak. De saus is het lekkerst bij zalm en rosbief, maar je kunt natuurlijk het ook bij andere soorten vlees en vis uitproberen. Na opening moet mierikswortel in de koelkast bewaard worden, daar blijft het ongeveer drie tot vier maanden goed.

Pesto

De levensduur van een geopend potje pesto is zeer kort, na opening blijft het maar ongeveer drie dagen goed. Grote kans dat na die tijd er al schimmel begint te vormen in het potje. Als je pesto langer wilt bewaren kun je het invriezen in een ijsblokjeshouder. Elke keer als je pesto nodig hebt kun je er een blokje uithalen.

Barbecuesaus

Barbecuesaus wordt in de meeste gevallen gegeten bij vlees. De saus blijft in de koelkast ongeveer zes tot negen maanden goed. In de voorraadkast is het maar een maand houdbaar.

Jam

Als je voor het schap met zoet beleg staat in de supermarkt, is het assortiment aan jam eindeloos. Zo’n potje kun je na opening het beste in de koelkast zetten, dan blijft het zo’n zes maanden goed.

Slasaus

Er is niets makkelijker dan een lekkere salade maken met slasaus. Het wordt gemaakt op basis van water, olie, azijn en mosterd. Slasaus blijft in de koelkast na opening nog ongeveer drie maanden goed.

Niet vergeten

Het belangrijkste is om je zintuigen te gebruiken: als een product niet goed eruit ziet of ruikt kun je het beter niet nuttigen.

