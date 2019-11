Gemengde reacties ‘For One Night Only: He-le-maal Naakt’: ‘Niks te zien’

Het eenmalige Net5-programma ‘For One Night Only: He-le-maal Naakt’ heeft heel wat losgemaakt bij de kijkers. Op sociale media werden de BN’ers die uit de kleren gingen om aandacht te vragen voor prostaat- en teelbalkanker volop geprezen, maar de uiteindelijke dansact was voor velen toch een anticlimax omdat er ‘niets’ te zien was.

De kijker moest sowieso geduld hebben voordat de kleren uitgingen. Na bijna twee uur werd de act, waaraan onder anderen Thijs Römer, Viggo Waas, Simon Keizer en Jasper Demollin meededen, pas opgevoerd. Op het moment suprême waren de geslachtsdelen van de heren echter niet in beeld, tot enige teleurstelling van veel Twitteraars.

Teleurstelling

Woorden als “tegenvaller”, “domper” en “lullig” werden veelvuldig in de mond genomen. Ook presentatrice Lucille Werner zat verwachtingsvol te kijken, maar ook zij werd teleurgesteld. “Goeie zaak! Maar wel 2 uur lang voor Jan Lul gekeken…”

Goeie zaak! Maar wel 2 uur lang voor Jan Lul gekeken… #foronenightonly #😀 — Lucille Werner (@LucilleWerner) November 14, 2019

Toch jammer dat er he-le-maal geen piemels te zien waren #foronenightonly — Andrea (@andrearoks) November 14, 2019

#foronenightonly Als ik piemels wil zien doe ik wel een pornofilmpje … pic.twitter.com/qiYmGolVYr — Wanneer jij blaft, grom ik! (@IBommels) November 15, 2019

Mooi programma klopt, maar heb de piemels of piemeltjes 😉 gemist 🤣🤣🤣 #foronenightonly — Joyce Orie (@JoyceOrie) November 15, 2019

#foronenightonly wat is Nederland toch een preuts land,ligt het aan net5?We moeten toch juist de taboes doorbreken? Waarom laten ze dan niks zien?Beetje jammer wel…Had ik nou maar kaarten voor de 1e rij 😂 Zit je de hele avond erop te wachten zie je vervolgens niks…. 🤔 — Veronique (@ViennaLover1984) November 14, 2019

Aan de reacties op twitter te zien, vonden veel dames er achteraf geen bal aan. #foronenightonly — Henk de Bot (@Bontenbal) November 14, 2019

Net zo teleurstellend als Gordon gaat Trouwen…. #ForOneNightOnly — jaco (@jacobinevdb) November 14, 2019

Had het eigenlijk al wel verwacht..maar toch een beetje teleurgesteld. Geen piemels te zien ☺️ Maar wel gelachen, goede moves heren..#foronenightonly En belangrijk onderwerp #checkzijnzaakje — Anne (@AnneWaard) November 14, 2019

Na 2 uur was dat einde een beetje lullig #foronenightonly pic.twitter.com/IRiEHiCtaf — NL blondie (@missrechts) November 14, 2019

Iets met blij maken met een dooie mus 😭 Al weken alle vrouwen lekker voor gemaakt, vanavond bijna 2 uur lang tv gekeken en dan zie je uiteindelijk alleen een stel blote, witte kadetten 😂 Jammer hoor!! Maar gelukkig is het voor een heel goed doel! #foronenightonly — Zelfbenoemd criticus (@1012AB) November 14, 2019

Net #foronenightonly gekeken en tóch een beetje teleurgesteld in het einde. Ik had meer verwacht.. 🤭 — 𝚁𝚊𝚌𝚑𝚎𝚕 (@rachelsdaisies) November 14, 2019

Er werd een worst voor gehouden… #foronenightonly — Carola de Vries (@caroladevr) November 14, 2019

Respect

Toch zijn er ook heel wat positieve reacties op het programma binnen gekomen op Twitter. Mensen die teleurgesteld reageren zouden “duidelijk de boodschap niet begrepen hebben”, reageert een kijker. Velen benadrukken hoeveel respect ze hebben voor de acht mannen die het taboe hebben doorbroken. “Doel is bereikt!”

Iedereen die teleurgesteld is in #foronenightonly moet zich schamen! Jullie hebben duidelijk de boodschap niet begrepen. #respect voor deze mannen en voor de openhartigheid van Barry Stevens. — Chris (@Chrswrites) November 14, 2019

Wat een goed programma! Een lach en een traan. Doel is bereikt: bewustzijn is bij mij gecreëerd. Respect voor de 8 mannen! #foronenightonly — Wouter Weide (@WouterWeide) November 14, 2019

Wow, wat een prachtige show! Petje af en diepe buiging. #foronenightonly — carolien verpalen (@rakolien) November 14, 2019

Geweldige uitzending #foronenightonly ik hoop dat de boodschap is overgekomen en men zich voor de mannenkanker laat onderzoeken. — Ingrid van Olden-Hollman (@OldenHollman) November 15, 2019

Effe hè…. #foronenightonly …. ik begrijp het als dames inschakelen om piemels te zien… maar degenen die na afloop mekkeren over een "anticlimax" en dat soort shit hebben écht de essentie van het programma niet begrepen. — Ang3lli3kje (@ang3lli3kje) November 15, 2019

Slechts 813.000 kijkers voor #foronenightonly @net5

Hoe dan? Was geweldig!

Gelukkig hebben ze wel aan heel veel mensen de boodschap over kunnen brengen #checkzijnzaakje — fluppie (@fluppie1) November 15, 2019

#foronenightonly zojuist terug gekeken, respect voor deze mannen!!! Wat een mooie boodschap en wat hebben jullie veel moeten overwinnen. Toppers zijn jullie! — zeg maar Ien (@iennogwat) November 15, 2019

Publiek

In het publiek, dat wel van het uitzicht kon genieten, zaten onder meer Net5-gezichten Linda de Mol en Jildou van der Bijl en zangeres Do. Zij waren net als de rest van de zaal laaiend enthousiast toen alle kleren uit waren, zo was te zien op de beelden.

For One Night Only

For One Night Only: He-le-maal Naakt is een beetje komen overwaaien uit Engeland. Daar deden bekende Britten al drie keer eerder ongeveer hetzelfde in The Real Full Monty. Die gingen ook naakt dansen om aandacht te vragen voor prostaatkanker.

