Gelukkig! Er komt een vierde seizoen van The Handmaids Tale

Maak je borst alvast maar nat, want we krijgen gelukkig een vierde seizoen van The Handmaids Tale. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf Hulu, die de serie produceert, bekend. Wanneer je tijd in je agenda moet vrijblokken om de serie te kunnen bingen, is helaas nog niet bekend gemaakt.

De spannende serie The Handmade’s Tale is gebaseerd op het gelijknamige boek van Margaret Atwood. Het verhaal beschrijft een religieuze denkbeeldige samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren.

Lees ook

Maak je avond maar vrij: ‘The Handmaid’s Tale’ seizoen 3 vanaf vandaag te zien!

Populair

Niet alleen in Nederland zit iedereen dagen aan de buis gekluisterd om de serie te kijken. In het buitenland is de serie ook mega populair. Zo won de serie acht Emmy’s waaronder die voor beste dramaserie en kreeg ook hoofdrolspeelster Elisabeth Moss een Emmy voor beste actrice.

Het derde seizoen van de serie is op dit moment op Videoland te zien.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: Youtube,