Kindje op komst? Geniet van die roze wolk, maar vergeet deze geldzaken niet

Verhuizen, samenwonen, of je huis babyproof maken? Dat wordt lekker woonbladen doorspitten en moodboards maken. Maar slik: er moet nog wel wat meer geregeld worden… No stress, Flair helpt je een handje. Er zijn namelijk dingen die erbij in kunnen schieten, of waar je misschien niet zo snel aan denkt, maar onderstaande geldzaken kun je maar beter zo snel mogelijk achter de rug hebben.

1. Bereid je voor op extra kosten

Het CBS berekende dat een kind gemiddeld 17 % van het gezinsinkomen kost. Zodra je meer kinderen hebt, worden de kosten per kind doorgaans lager. Zo wordt bij 2 kinderen 26 % van het besteedbare inkomen uitgegeven, bij 3 kinderen 33 % en bij 4 kinderen 40 %. En als één van jullie minder gaat werken, dalen de inkomsten. Maak dus nog voor je kraamtijd een overzicht van inkomsten en uitgaven in de nieuwe situatie.

2. Vraag kinderbijslag aan

Het goede nieuws: van de overheid krijg je financieel een steuntje in de rug. Voor ieder kind tot en met vijf jaar is dat € 221,49 per kwartaal, van zes tot en met elf jaar € 268,95, en van twaalf tot en met zeventien jaar € 316,41. Een paar weken na de geboorteaangifte krijg je een brief van de Sociale Verzekeringsbank waarmee je de kinderbijslag kunt aanvragen.

3. Recht op extra tegemoetkoming?

Gezinnen met een klein inkomen krijgen van de overheid een extra tegemoetkoming in de kosten: het kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen, hun leeftijd en de hoogte van jullie inkomen. Meer info vind je hier.

4. Vraag kinderopvangtoeslag aan

Breng je je kind naar de kinderopvang, dan betaalt Den Haag ook mee. Kinderopvangtoeslag moet je binnen drie maanden aanvragen, anders loop je geld mis. Deze toeslag is een voorschot: zorg dus dat je de aanvraag goed indient en wijzigingen op tijd doorgeeft via Toeslagen.nl. Anders loop je het risico op een vervelende naheffing van de fiscus.

5. Zet geld apart voor later

Denk je dat een baby veel geld kost? Maak je borst maar nat, want een ouder kind is nog veel duurder. Een studie is duur en rijlessen bijvoorbeeld ook. Collegegeld voor het hoger onderwijs kost gemiddeld € 2.060, en het halen van een rijbewijs kost gemiddeld € 2.400, examenkosten e.d. meegerekend. Het is dus slim om niet te wachten met geld apart leggen tot je kind achttien is. Bijna alle banken hebben wel een speciale kinderspaarrekening.

6. Verzeker je kind

Geef je kind zo snel mogelijk (maar in elk geval binnen vier maanden) op bij alle verzekeraars. Voor de zorgverzekering is hij gratis meeverzekerd; laat je kind daarom meeliften bij de ouder met de meest uitgebreide polis. Vergeet hem ook niet aan te melden bij de uitvaartverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering.

Tekst: Irene van den Berg