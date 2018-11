Dít is je vast nooit opgevallen aan de ruiten acht

Hartenjagen, jokeren, pesten, klaverjassen: je hebt het vast weleens gedaan. De kans is dan ook groot dat je regelmatig een ruiten acht in je handen hebt gehad. Maar is het je ooit opgevallen dat er een geheime acht op deze kaart staat?

Er staat niet alleen een kleine acht linksboven en rechtsonder op de kaart, maar ook een grote ‘verborgen’ acht midden op de kaart, zo ontdekte een oplettende Twitteraar onlangs. De man plaatste een foto van zijn ontdekking en blijkbaar was hij niet de enige die voor het eerst ontdekte; zijn post ging binnen mum van tijd viral. Wist jij dit al?

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu

— Plink (@PlinketyPlink) November 17, 2018