Smul jij ook iedere dag weer van de romantische maar vooral ongemakkelijke diners in ‘First Dates’-restaurant? Dan moeten we je teleurstellen. Er worden namelijk geen nieuwe afleveringen meer uitgezonden.

Donderdagavond is het vierde seizoen van ‘First Dates’ aan een einde gekomen, zo laat BNNVARA weten via Facebook. Maar met dat vervelende nieuwtje maken de programmamakers óók leuk nieuws bekend. Volgende week blikken Sergio en Vincent terug met een reeks specials, waarvan er iedere dag eentje wordt uitgezonden.

First Dates Hotel

Gelukkig hoeven we niet helemaal afscheid te nemen van ‘First Dates’. Het programma wordt namelijk in een nieuw jasje gestoken. Bij het nieuwe format blijft het niet bij een etentje, maar kunnen de deelnemers ook blijven slapen. BNNVARA haalt namelijk ‘First Dates Hotel’ naar Nederland, waarin tientallen vrijgezellen samen verblijven in een hotel. Lees: ze drinken een drankje aan de bar, nemen een duik in het zwembad en gaan natuurlijk net als in het bekende programma ook samen een hapje eten. En volgt daar misschien nog een gezellige nacht op? Wij kunnen niet wachten.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: BNNVARA