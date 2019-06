Zo ga je om met een gebroken hart zonder dat je een échte relatie had

“Dit gaat niks worden” is misschien wel de meest verschrikkelijke zin die je kunt horen tijdens het daten. Je begon hem net leuker te vinden en dacht toch écht dat het iets kon worden tussen jullie. Wat doe je als het ineens omslaat naar de andere kant?

Afgewezen worden is nooit leuk. Vooral niet als je al een tijd bezig bent om elkaar beter te leren kennen. Een korte romance kan een grote impact hebben. In die tijd heb je toch emoties gedeeld, waren jullie intiem en waren de gevoelens écht. Het was misschien niet officieel, maar het was ook niet niks. En ook al kennen jullie elkaar nog niet heel lang, je zag toch een toekomst met die persoon. Als de realiteit dan anders is, kan dit moeilijk zijn.

Online daten

Online dating maakt het daten iets moeilijker waardoor deze situaties vaker voorkomen. Je hebt het gevoel dat je de persoon waarmee je praat direct goed kent. “Je leest een profiel en verwerkt die informatie meteen. Onze fantasie slaat dan vaak op hol”, legt psycholoog Juli Fraga uit aan Hello Giggles. Zonder elkaar in het echt gezien te hebben, bouw je iemands persoonlijkheid op door wat je oppikt van gesprekken, foto’s en hun online profielen.

Een shot aan hoop

Volgens Stella Harris, seks- en relatiecoach zorgt de swipecultuur ervoor dat we sneller en meer hoop krijgen, vaak al na 30 seconden. “Soms gaan we dan het beeld van wat het echt is en wat we hopen dat het is met elkaar combineren. Als dat wegvalt, blijf je gekwetst over.”

Gebroken hart

Maar hoe ga je dan met een gebroken hart om wanneer je uit deze niet-echté relatie komt? Stella geeft aan dat het belangrijk is om te erkennen dat je gevoelens echt zijn. “Je rouwt om een relatie, het gaat niet alleen om de tijd die je samen doorbracht, ook om de hoop die je had voor de toekomst. Het maakt dus niet uit hoelang een relatie duurde en of je er een label opplakte, teleurstelling kan echt kwetsend zijn.” Het is belangrijk om met een vriendin of familielid over je gevoelens te praten en het niet op te kroppen. “Zie je emoties onder ogen en probeer jezelf niet constant af te leiden, ook al doet het pijn.” Het is belangrijk dat je evenveel tijd neemt om tot rust te komen als bij een andere relatie. “Breng tijd door met vrienden, zoek een nieuwe hobby, werk aan jezelf”, moedigt ze aan.

