Nooit meer balend voor die klere-kast staan: zo ruim je je garderobe slim op

Hoe fijn zou het zijn om ’s ochtends voor een kast te staan die overzichtelijk is en opgeruimd en waar je in één oogopslag alleen maar lievelingskleren ziet die je het liefst allemaal tegelijk aan zou willen trekken? Time for action! Yolande Avé, die jarenlang als als stijlcoach & personal shopper werkte, helpt je aan de beste tips.

1. Plan tijd

Gun het jezelf, het gaat je zo ongelooflijk veel opleveren! Je gaat een dagelijks terugkerend probleem oplossen, dus dat is het zeker waard om een dag voor te nemen. Maak het echt jouw dag, met een lekkere lunch, bonbonnetjes, you name it.

2. Formuleer je doel

Hoe is je kast als hij af is? Hoe sta je ervoor? Hoe beleef je dat? En maak dit zo helder mogelijk met steekwoorden of zelfs een moodboard. Hoe duidelijker je doel, hoe

makkelijker je daarnaar toe werkt.

3. Kies zuiver

Gun jezelf te allen tijde de allerbeste, allermooiste en allerfijnste kleding. Never settle for less.

4. Word beste vrienden met je kleermaker

Echt, zoveel kleding kan nog jaren door met een kleine reparatie of opknapbeurt!

5. Bewaar alleen kleding in je kledingkast

Klinkt als een inkopper, maar bewaar alles wat geen kleding is en alles wat je niet draagt op een andere plek.

6. Leg en hang alles op soort

Zo heb je ’s ochtends het snelst een complete en supergave outfit in handen.

7. Zomer en winter bij elkaar

Na het opruimen heb je zoveel ruimte dat alles in je kast past. Superfijn, want nu kun je echt alles dragen!

8. Gooi niets in de prullenbak

Geef alles een tweede leven, door het bijvoorbeeld naar het Leger des Heils te brengen. Op mijn site vind je HIER nog meer ideeën. Bonus: het geeft ook een hartstikke fijn gevoel om iemand anders weer blij te maken.

Lees ook

Zien: dankzij deze nieuwe Netflix-serie wordt opruimen appeltje-eitje

3 manieren om nú aan de slag te gaan

Hieronder geeft Yolande nog een aantal tips om vandaag nog aan de slag te gaan.

1. De YO-manier

Pak alles een voor een vast en vraag je af of je er blij van wordt. Ja? Dan mag het terug je kast in. Nee? Dan gaat het weg. Twijfel? Dat mag op een aparte stapel totdat je de hele kast gedaan hebt. Daarna loop je de twijfel stapel nog een keer door en zul je merken dat alsnog bijna alles weg gaat.

2. De hanger-truc

Je kunt ook al je hangers andersom, dus met de haak naar je toe in je kast hangen en kijken of het over een half jaar nog steeds zo hangt, met andere woorden, als je een half jaar iets niet gedagen hebt, kan het wel weg.

3. Doe de 3.33 challenge!

Super uitdagend, super interessant en in de praktijk blijkt dit een heerlijkheid. 3.33 betekent dat je 3 maanden lang 33 stuks kleding, schoenen en accessoires tot je beschikking hebt. Daar moet je het mee doen en na 3 maanden zoek je weer een nieuwe selectie uit.

Over Yolande

Yolande Avé werkte jarenlang succesvol als stijlcoach & personal shopper en kwam er zo achter dat bijna elke vrouw te veel ballen in de lucht houdt én balend voor de kast staat. Het is haar missie dit heel gauw te veranderen! yo-magazine.nl en yolandeave.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Yolande Avé | Beeld: iStock