Easy peasy! Met deze tips verwijder je snel en gemakkelijk die vieze frituurlucht

Is ovenfriet niet jouw favoriet, maar houdt die vieze frituurlucht je tóch tegen om patat gewoon lekker in het vet te gooien? Gewoon doen, want met deze handige trucjes hoef je je om de stank geen zorgen te maken.

Het meest ideale scenario is natuurlijk dat je je frietjes kunt bakken in de schuur of onder het afdak in de tuin, maar helaas heeft niet iedereen die mogelijkheid. Toch hoeft het dankzij onderstaande tips geen reden te zijn om het niet te doen:

1. Goed ventileren

Het is misschien een open deur, maar het is verstandig om een raampje open te zetten om de frituurlucht te beperken. Bovendien doe je er goed aan om de afzuigkap op volle toeren te laten draaien. Houd binnenshuis de deuren dicht; dit voorkomt dat de nare geur zich door het huis verspreidt.

2. Baking soda

Na het frituren die heftige geur in huis hangen? Pak er dan een bakje bij en vul deze met gemalen koffiebonen. Deze kunnen namelijk de frituurlucht absorberen. Baking soda werkt overigens ook en het handige daarvan is, is dat je het voor nog veel meer dingen kunt gebruiken in het huishouden.

3. Azijn

Azijn is ook een goed middeltje om de frituurlucht in huis te bestrijden. Vul simpelweg een pannetje met azijn en zet deze op het vuur. Breng de vloeistof aan de kook en laat dit een kwartiertje borrelen. De geur van het frituurvet lijkt nu misschien overschaduwd door een zure azijnlucht, maar deze zal al gauw verdwijnen zodra je het vuur uitzet.

