Hebben! Er bestaat blijkbaar een ‘Friends’-editie van Trivial Pursuit

Heb jij alle afleveringen van ‘Friends’ tig keer gezien en weet je letterlijk álles over de zes New Yorkse personages? Daag je vrienden dan uit voor een potje Trivial Pursuit dat geheel in het teken staat van de razend populaire serie.

Kun jij zonder moeite de trouwdatum van Ross en Rachel opnoemen en weet je zelfs in welke aflevering Joey voor het eerst de woorden ‘how you doin’?’ uitsprak? Grote kans dat jij dan uitblinkt in Trivial Pursuit de… ‘Friends’-editie. Want ja, die bestaat!

600 vragen

De regels van het spel zijn gelijk aan de originele versie van Trivial Pursuit, maar gaan de vragen in deze versie enkel en alleen over de televisieserie ‘Friends’. Het spel bevat maar liefst 600 (!) vragen, dus met jouw kennis testen over de avonturen van de New Yorkse vrienden komt het hoe dan ook goed. Enne, je hebt gegarandeerd een gezellige avond

Het beste nieuws is dat het spel momenteel verkrijgbaar is via Groupon en slechts 14,99 euro kost. Hoezo perfect feestdagencadeau? Bestellen, maar!

Beeld: Giphy